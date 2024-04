Disagi allo sportello ticket dell’ex ospedale di Agropoli: file interminabili e sistema informatico in tilt

Lunghe file, attese snervanti e un sistema informatico che si blocca continuamente: questa la situazione che si verifica da giorni allo sportello ticket dell’ex ospedale di Agropoli, come segnalato da Maurizio Cauceglia, ex comandante della polizia municipale della città.

Un sistema informatico problematico

Il problema principale sembra essere il sistema di gestione del programma informatico su cui devono essere registrate le prestazioni specialistiche e di analisi di laboratorio. Il sistema si blocca frequentemente, causando disagi a decine di persone, tra cui anziani e disabili, che si vedono costrette a procrastinare l’accesso alle prestazioni per motivi tecnici.

Mancanza di risposte e indifferenza

Sembrerebbe che gli operatori addetti allo sportello abbiano già segnalato il problema ai dirigenti del distretto, ma senza ricevere riscontro immediato.

Una situazione inaccettabile

“Si assiste al disagio di decine di persone, tra cui anziani e disabili, che devono procrastinare l’accesso alle prestazioni per il problema tecnico. Il tutto accade mentre i dirigenti del distretto passano tra la gente con totale indifferenza!“, denuncia Cauceglia.

Una richiesta di intervento immediato

L’ex comandante, così come tanti altri utenti, auspicano un intervento immediato per risolvere la criticità e garantire un servizio adeguato ai cittadini. “Altro che livelli essenziali di prestazioni, il servizio credo funzioni meglio a Gaza, nonostante la guerra in atto!”, conclude Cauceglia con amarezza.