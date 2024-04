Coldiretti Salerno: al Parco Pinocchio torna la Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità

Torna dal 25 al 28 aprile, al Parco Pinocchio, la Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità “Salerno in Flora”, organizzata da Coldiretti, con il patrocinio del Comune di Salerno, Campagna Amica e Salerno Solidale. Giovedì 25 aprile, alle ore 11.00, il taglio del nastro con il presidente di Coldiretti Ettore Bellelli, il deputato Piero De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, la presidente di Salerno Solidale Mena Arcieri.

L’obiettivo

La VII Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità è una iniziativa di grande richiamo per tanti curiosi e appassionati. Organizzata in collaborazione con decine di aziende florovivaistiche campane, la mostra si propone di offrire al pubblico un’ampia panoramica sulle ultime tendenze nel mondo del florovivaismo, piante e accessori per il giardino. Ricco il programma delle giornate, che vede al centro un’ampia esposizione di vivai e fioristi in uno spazio che si trasformerà in uno spettacolare giardino fiorito con piante anche rare e insolite, officinali, fruttive e ortive ma anche pelargoni, orchidee, camelie, rose e peonie.

L’incantevole scenario del Parco Pinocchio

Il parco Pinocchio offrirà uno scenario suggestivo per esplorare le meraviglie della flora, offrendo al pubblico la possibilità di connettersi con la natura. Tra gli appuntamenti, workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore, che daranno ai visitatori l’opportunità di acquisire conoscenze per la gestione e la manutenzione del verde. “Salerno In Flora – spiega il presidente Bellelli – è un evento dedicato non solo agli appassionati di florovivaismo, di giardinaggio e ai “pollici verdi”, ma è un fine settimana pensato per regalare un’esperienza unica a grandi e piccini”. La mostra sarà aperta fino al 28 aprile dalle ore 10.00 alle 19.00.