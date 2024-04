Lions Club Capaccio Paestum, un convegno per discutere di Alzheimer: madrina dell’evento Ornella Muti

Il prossimo 29 aprile, alle ore 18, presso il Royal Paestum, si terrà un importante evento organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci: “Alzheimer: Abisso di Ombre dove l’Amore Irradia Luce”, e che vedrà il conferimento dell’ “Oscar dell’amore incondizionato” alla madrina dell’evento, Ornella Muti. Il convegno si propone di affrontare una delle sfide più delicate nel campo della salute e della ricerca medica.

L’incontro

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti da diverse aree di competenza, con l’obiettivo di offrire una visione completa e multidisciplinare del tema dell’Alzheimer. Ad aprire il convegno sarà il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, seguito dalla moderazione dello stesso presidente del Lions Club, il dottor Vincenzo Mallamaci.

Gli interventi

Tra i relatori, personalità di spicco nel campo della medicina, della ricerca e della psicologia. La dottoressa Maria Rosaria Picariello, assessore alle politiche sociali del comune di Capaccio Paestum, il dottor Vincenzo Pizza, responsabile U.O. neurologia presso il P.O. San Luca Vallo della Lucania e docente universitario di medicina degli stili di vita, il dottor Raffaele Sinno, anestesista e rianimatore nonché esperto di filosofia e bioetica, saranno solo alcuni dei protagonisti di questa importante giornata. La presenza di esperti come la dottoressa Filomena Peduto, psicologa psicoterapeuta ASL Salerno, e la dottoressa Nunzia Vecchione, psicoterapeuta coordinatrice del centro San Luca medicina e riabilitazione, permetterà di affrontare l’Alzheimer non solo dal punto di vista medico, ma anche psicologico e sociale. Presente anche l’ingegner Gennaro Sosto direttore generale ASL Salerno.

Impegno e Solidarietà

Il convegno vedrà anche la partecipazione di figure impegnate nell’assistenza e nella ricerca sull’Alzheimer, come la dottoressa Katia Pinto, presidente della federazione Alzheimer Italia, e la dottoressa Alessandra Mocali, presidente fondatrice dell’associazione Airalzh. Questi contributi saranno fondamentali per comprendere appieno le sfide che questa malattia pone alla società e per individuare possibili soluzioni e strategie di intervento. Le conclusioni del convegno saranno affidate al dottor Pasquale Bruscino, governatore del distretto Lions 108 YA, il quale offrirà una panoramica sulle prospettive future nel campo della ricerca sull’Alzheimer e sull’impegno delle istituzioni e delle organizzazioni nel contrastare questa malattia e nel sostenere chi ne è affetto e le loro famiglie.

Un Oscar per l’Amore Incondizionato

Durante l’evento, sarà conferito l'”Oscar dell’Amore Incondizionato” alla madrina dell’evento, l’attrice Ornella Muti, in riconoscimento del suo impegno e della sua sensibilità verso chi affronta la sfida dell’Alzheimer ogni giorno.