San Mauro Cilento, il museo “Eleousa” si arricchisce: donata una nuova opera pittorica

Il Museo “Eleousa” di San Mauro Cilento accoglie una nuova e preziosa opera pittorica. Si tratta di una riproduzione in scala della “Deposizione” di Angelo Solimena, donata dalla restauratrice Angela Orsola Carletti, figura di riferimento nell’ambito della conservazione artistica del territorio.
L’opera
La tela rappresenta una riproduzione “di scuola”, realizzata diversi anni fa all’interno dell’Istituto per il Restauro “Maria Teresa Caiazzo” di Salerno, dove la stessa Carletti ha guidato un gruppo di allievi in un percorso didattico dedicato allo studio delle tecniche pittoriche del maestro solimenesco. Il dipinto nasce dunque come opera formativa, frutto del lavoro collettivo degli studenti, eseguito con cura e fedeltà stilistica sotto la supervisione della restauratrice.
L’arrivo della tela va ad arricchire il già significativo patrimonio del Museo “Eleousa”, curato con grande passione dal prof. Osvaldo Marrocco. La tela si inserisce perfettamente nel “quadro museale confraternale” rispettandone e fissandone il contenuto spirituale e devozionale.