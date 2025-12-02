San Mauro Cilento: inaugurazione museo dell’emigrazione sanmaurese

E' nata la mostra-memoriale dedicata all'emigrazione sanmaurese nel mondo

A cura di Manuel Chiariello

Si arricchisce il patrimonio culturale e storico del Comune di San Mauro Cilento. Presso la già nota sala del museo Eleousa, nel cuore del borgo, è nata la mostra-memoriale dedicata all’emigrazione sanmaurese nel mondo.

La cerimonia di inaugurazione

Nella giornata di sabato si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle istituzioni e di chi ha voluto fortemente la concretizzazione di questo progetto come il prof. Osvaldo Marrocco.

Un lavoro di raccolta intenso e impegnativo, durato mesi, che ha permesso un viaggio nella memoria attraverso oggetti, ricordi, fotografie, attrezzature e testimonianze di un tempo.

In questo modo continua a crescere il polo museo di San Mauro Cilento dopo quelli riguardanti la Biblioteca del Cilento, il Museo Vivo della Maschkarata e il Museo della Confraternita.

Le dichiarazioni

“È un impegno incessante che dura da 25 anni per tutto il territorio. In questo modo si garantiscono ai sanmauresi le radici, l’identità e il vero senso di unità del nostro borgo e si tramandano alle generazioni future”, commenta il promotore dell’iniziativa, Osvaldo Marrocco.

A prendere parte alla cerimonia inaugurale anche tre volti autorevoli del mondo della musica: dal prof, Alessandro Schiavo, a due artisti del calibro di Paola Salurso e Angelo Loia.

