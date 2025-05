San Giovanni a Piro piange Filomena: giovane mamma di 32 anni

Ancora dolore nella comunità di San Giovanni a Piro che nella giornata di ieri ha perso Filomena Abbamonte, una giovane mamma residente nella frazione collinare di Bosco.

Dolore e sgomento nella frazione Bosco

Secondo una prima ricostruzione, la donna mentre si trovava in casa è stata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Nonostante il tentativo di rianimarla, per la 32enne non c’è stato nulla da fare. La donna, molto conosciuta e stimata, lascia due figlie piccole ora sotto shock per la perdita della cara madre. Una comunità nuovamente a lutto a poche ore di distanza dalla tragica morte di Domenico Giacobbe Magliano, il 16enne scomparso lo scorso sabato a seguito di un incidente stradale. Ancora una volta la comunità di Bosco; e dell’intero comune di San Giovanni a Piro, si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia di Filomena Abbamonte.

Il cordoglio

Tante le testimonianze di affetto indirizzate alle sue due figliolette e all’intera famiglia, quest’ultima ancora incredula per quanto accaduto alla giovane Filomena. “Te ne sei andata troppo presto”, queste le parole che riecheggiano tra le strade del piccolo borgo di Bosco, ancora una volta distrutto dal dolore per la perdita di una giovane donna.