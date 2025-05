San Giovanni a Piro, lo straziante addio a Domenico Magliano, la sorella: “Vola in alto, vola in pace nella tua eterna giovinezza”

“Vola alto, vola in pace nella tua eterna giovinezza. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre”. È stata la sorella Giovanna, dilaniata dal dolore, a dedicare le ultime parole a Domenico, il 16enne di San Giovanni a Piro morte a causa di un tragico incidente stradale.

L’ultimo saluto

Oggi nella chiesa Madre di San Giovanni a Piro l’ultimo saluto a un giovane “solare, garbato e altruista” come tutti l’hanno definito, il “punto di riferimento per centinaia di giovani” che hanno voluto rendere un ultimo saluto ad un ragazzo troppo presto strappato alla vita. Una folla immensa ha preso parte ai funerali di Domenico Magliano.

Il cordoglio

Tutti hanno voluto lasciare un ultimo saluto al 16enne: amici, compagni di scuola, rappresentanti delle Istituzioni, insegnanti, compagni di squadra. Tantissime le persone che, in rigoroso silenzio e profondamente addolorate, hanno preso parte ai funerali nella Chiesa Madre di San Giovanni a Piro.

Il rito funebre

Ad officiare la santa Messa il Vescovo della Diocesi si Teggiano – Policastro Monsignor Antonio De Luca; accompagnato dai parroci Don Simone Lacorte e Don Pietro Scapolatempo. Diverse le parole di amore e di conforto rivolte dal vescovo, nel corso dall’omelia, ai genitori di Domenico, Antonella e Angelo distrutti e dilaniati dal dolore per la perdita del loro amato figlio.

“È difficile proferire parole in questo momento perché ogni parole potrebbe offendere il sacrale silenzio che il momento richiede – ha affermato il Vescovo De Luca -“. La morte ha fatto irruzione, con la tragica scomparsa di Domenico, nella sua famiglia. Ha lacerato la famiglia. Ha fatto irruzione nella società civile, nella comunità ecclesiale, negli amici. Con la morte sono stati cancellati i sogni, le passioni e l’entusiasmo che Domenico custodiva nel suo cuore. La morte ha provocato fratture profondi e cicatrice devastanti. Siamo tutti atterriti e costernati. Ma la morte non può cancellare tutto l’amore che ci ha donato Domenico.

Abbiamo bisogno di una parola di Fede e di uno spiraglio si speranza. È necessario percepire la presenza di Domenico come presenza eterna e gloriosa e che non ci abbandonerà mai più. Adesso comincia questa fatica – ha poi aggiunti sua Eccellenza De Luca – Oggi inizia la prova della Fede e si inizia a credere nel DIO della vita. Per Domenico inizia una strada nuova”.

“Vola in alto piccolo angelo”

Parole che hanno toccato il cuore e l’animo di tutti i presenti che, con un applauso lungo e profondo hanno salutato il giovane Domenico, mentre un corteo l’accompagnava verso il suo ultimo viaggio.