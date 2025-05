San Giovanni a Piro sotto shock, la comunità si prepara per l’addio al giovane Domenico: oggi l’ultimo saluto

È un’intera comunità sotto shock, quella di San Giovanni a Piro, profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Domenico Giacobbe Magliano, il ragazzo di appena 16 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica in seguito a un terribile incidente stradale.

L’incidente

Il giovane, in sella alla sua Yamaha 125, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro un cancello situato lungo la strada che collega la frazione di Bosco al capoluogo comunale, nel cuore del Golfo di Policastro. L’impatto, violento, non gli ha lasciato scampo.

Profondo dolore anche per i compagni di scuola. Il messaggio di cordoglio del dirigente Francesco Massanova

Profondamente colpita anche la scuola frequentata da Domenico, l’Istituto “Parmenide” di Vallo della Lucania, dove ieri mattina i compagni di classe hanno voluto lasciare un fiore sul suo banco del 16enne. Commosso il messaggio del dirigente scolastico, professor Francesco Massananova, che ha scritto: «L’Istituto Parmenide esprime il più autentico sentimento di cordoglio e si unisce al dolore incommensurabile che ha colpito la famiglia Magliano per la prematura ed ingiusta scomparsa del caro Domenico, giovane brillante e generoso. Oggi, la nostra comunità perde un amato figlio».

Il messaggio del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli

Messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati anche da altre amministrazioni comunali e da rappresentanti istituzionali del territorio. Tra questi, toccanti le parole del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli :”Non si può morire a 16 anni. È innaturale, ingiusto, senza alcun senso. Difficile da accettare. Penso ai genitori e alla sorella che non conosco, ma che in questo momento vorrei stringere per farli sen- meno soli. Esprimo vicinanza e conforto all’intera comunità di San Giovanni a Piro per questa immane tragedia che non mi fa respirare»

Oggi l’ultimo addio presso la Chiesa madre di San Giovanni a Piro

Una grande partecipazione popolare è attesa oggi al funerale che si terrà nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, alle ore 16, presso la chiesa madre di San Giovanni a Piro. La notizia ha gettato nel dolore l’intera comunità sangiovannese.

Sospesi i festeggiamenti in onore della Madonna di Pietrasanta

Proprio in questi giorni erano in programma celebrazioni in onore della Madonna di Pietrasanta, una delle ricorrenze religiose più sentite nella zona. In segno di rispetto e cordoglio, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni civili legate alla festa e di proclamare il lutto cittadino fino alla celebrazione dei funerali.