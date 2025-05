San Giovanni a Piro in lutto per la scomparsa di Domenico: annullati i festeggiamenti 

“La nostra comunità, attonita, piange un proprio giovanissimo figlio e si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore immane”, con queste parole di profondo cordoglio il Comune di San Giovanni a Piro ha annunciato l’annullamento di tutti i festeggiamenti civili in onore della Madonna di Pietrasanta, originariamente in programma oggi e domani, 26 maggio, dopo la morte del giovane Domenico avvenuta nella notte in un tragico incidente.

Lutto nella comunità

Già nelle prime ore della mattinata era stato comunicato anche l’annullamento della tradizionale fiera che si sarebbe dovuta svolgere nel comune del Golfo di Policastro, sempre in onore della Madonna di Pietrasanta, patrona di San Giovanni a Piro.

È stata annullata anche la tradizionale Processione, prevista per la serata di oggi, che come di consueto avrebbe attraversato le strade del capoluogo di San Giovanni a Piro. La stessa si svolgerà, infatti, sabato 31 maggio.

“Ci uniamo in preghiera affidando Domenico alle braccia misericordiose del Padre, mentre invochiamo l’intercessione materna della Vergine di Pietrasanta affinché infonda forza e coraggio nel cuore della mamma, del papà, della sorella e di tutti i familiari in questo momento di dura prova”, scrive il parroco Don Simone Lacorte.

In segno di rispetto per la dolorosa perdita che ha colpito la comunità di San Giovanni a Piro, è stato annullato anche il match calcistico tra la Cilentana Sport e l’A.S.D. Ispani Calcio, in programma questo pomeriggio allo stadio “Matteo Covone” di Sapri e valido per il turno di Play-off. Lo hanno comunicato dalla società dell’Ispani Calcio.

Un lutto che ha pervaso l’intera comunità del Golfo di Policastro, attonita e incredula per quanto accaduto al giovanissimo Domenico.

Il lutto cittadino

Dalle ore 8 di oggi alle ore 20 di domani nel comune del Golfo saranno esposte bandiere a mezz’asta. Poi in una ordinanza sindacale si invitano i cittadini ad esprimere il “proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche con la sospensione delle attività, con esclusione dei servizio indispensabili e obbligatori, e ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione di attività rumorose o che possono turbare il raccoglimento e il rispetto al lutto per la scomparsa del giovane Domenico Giacobbe Magliano”.