Si schianta contro un muro: muore 16enne di San Giovanni a Piro

Notte di sangue e di dolore per la Comunità di San Giovanni a Piro a causa della tragica scomparsa di un 16enne del posto.

La dinamica dell’incidente

Il giovane, D.M.queste le sue iniziali, si trovava in sella ad una moto Yamaha 125 poco prima della mezzanotte, nel tratto di strada compreso tra il capoluogo di San Giovanni a Piro e la frazione collinare di Bosco, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto posto ai margini della carreggiata.

I soccorsi

Attivata la macchina dei soccorsi: sul luogo dell’incidente necessario è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che, dopo avere prestato i primi soccorsi hanno trasferito velocemente il giovane presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania a causa delle profonde ferite riportate.

Il personale medico dell’ospedale vallese ha tentato in tutti modi di salvare la vita del 16enne ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente presenti anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri per i rilievi del caso. Saranno loro a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.

Il lutto

Una notte di dolore per l’intera comunità di San Giovanni a Piro che si preparava per i festeggiamenti in onore della Madonna di Pietrasanta e che ora invece è soro shock per quanto accaduto al giovane sangiovannese.

Il Comune ha comunicato che, in accordo con gli operatori del commercio ambulante, la fiera è stata annullata.