San Giovanni a Piro: domani i funerali di Domenico, il 16enne morto in un incidente stradale

Una notte di profondo dolore per la comunità di San Giovanni a Piro a seguito della tragica perdita di Domenico Giacobbe Magliano, un giovane di soli 16 anni. L’incidente è avvenuto tra la serata di sabato 24 e le prime ore di domenica 25, quando il ragazzo, in sella a una moto Yamaha 125, ha perso il controllo del mezzo in un tratto di strada interpoderale tra il capoluogo di San Giovanni a Piro e la frazione collinare di Bosco, in località Tripari. La moto si è schiantata contro un cancello ai margini della carreggiata, sbalzando violentemente il giovane sul suolo.

I soccorsi e la corsa disperata all’ospedale

Le ferite riportate da Domenico Giacobbe Magliano sono apparse fin da subito gravissime. Un amico, che si trovava su un altro mezzo e si è accorto dell’accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i medici e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 16enne prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano, a causa della gravità delle lesioni interne ed esterne. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri sono intervenuti per i rilievi, con il compito di accertare l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Dopo l’esame esterno, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali, previsti per martedì 27 maggio.

Una comunità in lutto: annullati festeggiamenti e fiera

La tragedia ha gettato nello sconforto i genitori di Domenico, Antonella e Angelo, e ha profondamente colpito l’intera comunità di San Giovanni a Piro.

La località, che si preparava ai festeggiamenti in onore della Madonna di Pietrasanta, santa patrona del capoluogo, si è invece stretta attorno alla famiglia del giovane Magliano. In segno di rispetto e partecipazione al dolore, tutti i festeggiamenti civili in onore della Madonna di Pietrasanta sono stati annullati, così come la tradizionale fiera e la gara sportiva tra la squadra locale Cilentana Sport e l’ASD Ispani. Inoltre, un’ordinanza sindacale ha istituito il lutto cittadino dalle ore 8 di ieri, 25 maggio, fino alle ore 20 di lunedì 26 maggio, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Un dolore profondo che ha pervaso l’intero territorio comunale, ancora incredulo per la prematura scomparsa di Domenico.