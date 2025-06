Salerno, un nuovo volto sul Lungomare Marconi: De Luca inaugura la spiaggia “brasiliana”

Una nuova spiaggia sul Lungomare Marconi a Salerno, un traguardo significativo dei lavori di ripascimento del secondo lotto. Il primo giorno di giugno ha visto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, auto-definitosi “San Vincenzo”, consegnare ai cittadini e ai turisti un arenile che promette di cambiare il volto della città. Al suo fianco l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo.

Un progetto ambizioso: valorizzare l’economia del mare

Vincenzo De Luca ha illustrato la visione dietro l’opera: “Questo è un pezzo del vecchio disegno che avevamo immaginato di realizzazione di un fronte di mare con una spiaggia di 100 metri di profondità per valorizzare l’economia del mare e della balneazione”. Il progetto, seppur con qualche ritardo, mira a creare una spiaggia lungo tutto il litorale salernitano, da Pontecagnano a Santa Teresa. Il governatore ha evidenziato l’unicità dell’intervento, affermando: “Credo che nessuna città d’Italia abbia ricostruito da zero le spiagge”. L’intervento si è reso necessario non solo per la valorizzazione turistica, ma anche per la protezione civile, come nel caso di Mercatello, dove i palazzi “tremavano” durante le mareggiate. Il sogno è quello di una “spiaggia di tipo brasiliano” con l’aggiunta di palme.

L’appello alla civiltà e la vigilanza sull’arenile

Accanto all’assessore Loffredo, in assenza del sindaco Vincenzo Napoli, il presidente De Luca ha rivolto un accorato appello alla civiltà dei cittadini, in particolare dei più giovani, per la salvaguardia della spiaggia che sarà libera e accessibile a tutti. “La prima preoccupazione è la manutenzione e la pulizia. Mi raccomando, concittadini: siate civili, evitiamo che ci siano piccole bande di delinquenti che arrivano in spiaggia libera e fanno il proprio comodo, buttateli a mare”, ha dichiarato.