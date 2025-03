Salerno: nuovo semaforo sul lungomare Marconi e ok doppio pass per la sosta in centro | VIDEO

Buone notizie sul fronte mobilità e sicurezza a Salerno. Grazie all’approvazione di due nuove delibere di giunta l’assessore Rocco Galdi ha anticipato importanti novità che coinvolgeranno il lungomare Marconi ed i permessi sosta dei residenti nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU).

Le novità

Nel tratto stradale del Lungomare, all’altezza di via Centola, sarà infatti potenziato l’impianto semaforico con l’obiettivo di provare a frenare le corse che, molto spesso, si verificano in zona, in passato più volte teatro di incidenti anche, purtroppo, fatali e sperare così di migliorare la sicurezza dell’area. Dopo settimane di dubbi e contestazioni, arriva la fumata bianca anche per i residenti delle 9 ZPRU del centro cittadino per il doppio pass di sosta in zona. Il 28 febbraio è stata infatti firmata la delibera di giunta che prevede la possibilità di sottoscrizione di due abbonamenti per i residenti, purché una delle due auto della famiglia sia ibrida o elettrica.

Le info utili

Un “permesso speciale” che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025 e la cui domanda potrà essere effettuata fino a metà marzo. I nuclei familiari che posseggono già un permesso di sosta per residenti ZPRU possono aggiungere un pass aggiuntivo al costo di 30 euro annuo, se si tratta di auto ibrida, e 10 euro se la vettura è elettrica.