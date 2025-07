Salerno, saluta il procuratore Giuseppe Borrelli

Tempo di saluti per l’ormai ex procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, che tra pochi giorni assumerà l’importante incarico in quel di Reggio Calabria.

L’incontro

Questa mattina, presso la sala “Giacumbi” del Palazzo di Giustizia di Salerno, c’è stato l’incontro con la stampa per un bilancio dopo cinque intensi anni di lavoro.

Dalle indagini sull’omicidio Vassallo, all’inchiesta sugli appalti truccati che vede protagonista l’ex Sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia, Franco Alfieri, sono state tante le inchieste che lo hanno visto battersi in primo piano.

Già nella giornata di dopodomani, Borrelli tornerà in Calabria dopo che, già nel 2014, ha ricoperto il delicato ruolo di Procuratore aggiunto di Catanzaro