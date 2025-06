Salerno: prevenzione e contrasto alle truffe. Il comandate provinciale Carabinieri incontra l’Ente Nazionale Sordi di Salerno

Nel pomeriggio di ieri, a Salerno, presso l’Associazione “Ente Nazionale Sordi” il Comandate Provinciale Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, ha tenuto un incontro informativo sul tema delle truffe e delle frodi informatiche. Ricevuto da Angelo Santoro, presidente locale dell’E.N.S., e da una numerosa rappresentanza di iscritti alla sezione, con l’ausilio dell’interprete della Lingua dei Segni Italiana, Dott.ssa Rosaria D’Alessio, il Comandante ha illustrato le principali tipologie di truffe in cui si può incorrere, con particolare attenzione alle vittime “fragili o vulnerabili”.

Il filmato con Lino Banfi

In particolare, nella circostanza è stato proiettato, con i sottotitoli, un filmato divulgativo realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la collaborazione del noto attore televisivo Lino Banfi sulla specifica tematica.

L’incontro

L’incontro è poi proseguito con una rappresentazione sulle più comuni truffe domestiche e ambientali, nonché su quelle via web quali, ad esempio, quelle inscenate dal falso appartenente alle forze dell’ordine oda sedicenti funzionari bancari ovvero tecnici di aziende di fornitura gas ed elettricità.

Le emergenze

Inoltre, il Comandante ha illustrato le potenzialità dell’App ufficiale del Numero Unico Europeo per l’emergenza 112, denominata “Where Are U”, gratuitamente accessibile e facilmente fruibile nella modalità di utilizzo per le “persone sorde” che consente, quale alternativa al numero verde dedicato 800800112, di effettuare una chiamata di emergenza, anche tramite chat, con l’invio automatico all’operatore della Centrale Operativa dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS dello smartphone e l’avvio di una chat testuale