Salerno: presentata la lista del Movimento 5 Stelle

Grande entusiasmo e partecipazione ieri pomeriggio al Bar Moka di corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. L’appuntamento ha registrato una folla di oltre 250 persone, che hanno gremito ogni spazio del locale e della strada antistante, applaudendo con calore ogni intervento.

I candidati

Sul palco, accanto ai candidati salernitani, erano presenti il candidato presidente Roberto Fico, la coordinatrice Virginia Villani, l’onorevole Sergio Costa, il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa e le parlamentari Felicia Gaudiano e Anna Bilotti, che hanno accompagnato la squadra con passione e determinazione in vista della prossima tornata elettorale.

La coordinatrice provinciale Virginia Villani ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico: “Abbiamo presentato una squadra di donne e uomini competenti, radicati nel territorio e pronti a rappresentare con serietà e coerenza le istanze dei cittadini campani – ha dichiarato la Villani -. Con Roberto Fico vogliamo rilanciare un progetto politico che mette al centro la legalità, la tutela dell’ambiente, il lavoro e i servizi pubblici. Il Movimento 5 Stelle continua a essere una forza di rinnovamento, capace di ascoltare i bisogni reali delle persone e di tradurli in azioni concrete per il bene della nostra regione”.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Durante la conferenza sono stati presentati i candidati al consiglio regionale: Michele Cammarano, Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro, Iolanda Canale, Giuseppe Benevento, Santino Campagna, Margherita Oliva, Giuseppe Morrone e Adriana Maggio, che hanno illustrato le priorità programmatiche del Movimento in tema di sviluppo sostenibile, sanità pubblica, trasporti e sostegno alle imprese locali.

Il momento più emozionante è arrivato con l’intervento di Roberto Fico, che con un appassionato appello al voto ha infiammato la platea salernitana, accolta da lunghi applausi e cori di sostegno.

“Siamo una squadra unita – ha concluso la Villani – che crede nella partecipazione, nella trasparenza e nella possibilità di costruire una Campania più giusta e sostenibile, a partire dai territori e dalle persone”.

L’iniziativa si è chiusa in un clima di grande entusiasmo e fiducia, con i cittadini che hanno salutato i candidati tra strette di mano, selfie e applausi, segno tangibile della voglia di cambiamento che anima il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali.