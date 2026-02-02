Salerno, più sicurezza nei locali che offrono intrattenimento: istituzioni e categorie insieme

Maggiori controlli nei locali che offrono intrattenimento al fine di garantire più sicurezza per i lavoratori e per gli avventori.

Federica Inverso

Maggiori controlli nei locali che offrono intrattenimento al fine di garantire più sicurezza per i lavoratori e per gli avventori. È questa la tematica al centro della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto, questa mattina, presso la Prefettura di Salerno.

L’incontro

Un incontro che arriva al seguito della circolare del ministro Piantedosi diramata dopo la tragedia di Cras Montana. L’obiettivo è quello di costruire una vera e propria rete, un sistema di prevenzione che, quando necessario, si affianchi anche ad azioni di repressione, attraverso controlli capillari e strutturati ma anche mediante una forte attività di sensibilizzazione.

Non a caso, all’incontro hanno preso parte, oltre a tutte le istituzioni pubbliche preposte ai controlli, anche i Comuni, una rappresentanza delle associazioni di categoria e la Camera di Commercio. L’intento è quello di dar vita a un sistema partecipato, che favorisca una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli stessi pubblici esercenti e dei gestori dei locali, sviluppando al contempo un concreto senso di autoprotezione. A questa impostazione saranno comunque affiancati controlli programmati e strutturati, che verranno definiti da un gruppo di lavoro composto da tutte le istituzioni coinvolte. I controlli saranno articolati su tre livelli: un primo livello affidato alle singole componenti; un secondo livello svolto in maniera coordinata tra enti che già operano insieme, come ad esempio l’Ispettorato del lavoro e l’Arma dei Carabinieri; un terzo livello che prevede interventi congiunti di tutte le componenti istituzionali.

