Battipaglia: tavolo sulla sicurezza con campagna informativa

Presso la casa comunale di Battipaglia, si è svolto un importante tavolo istituzionale di confronto dedicato al tema della sicurezza nei pubblici esercizi. All’incontro hanno preso parte la Sindaca Cecilia Francese, Patrizia Melella e Massimo Sorvillo in rappresentanza rispettivamente di Confesercenti e Confcommercio, oltre al Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Forte, al suo vice Domenico Di Vita e il tenente Massimiliano Corrado.

L’incontro

L’incontro si è incentrato su un argomento di primaria rilevanza: la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. Garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche gli operatori economici. Durante il confronto, è stata ribadita l’importanza di comprendere e applicare correttamente le normative vigenti, un aspetto fondamentale per chi opera nel settore dei pubblici esercizi.

Tra i temi trattati, è emersa la necessità di avviare una campagna comune di sensibilizzazione, volta a informare e coinvolgere gli associati. In particolare, si è discusso della possibilità di organizzare un incontro all’interno della casa comunale, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra le parti interessate. Questo momento di confronto sarà propedeutico al raggiungimento di un equilibrio tra l’esigenza di rispettare le regole e quella di sostenere le attività imprenditoriali locali.

La Polizia Municipale, rappresentata dal Comandante Forte e dal suo vice Di Vita, ha offerto un contributo significativo alla discussione, sottolineando l’importanza delle attività di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze in materia, oltre alla promozione della sicurezza e della legalità. L’incontro odierno ha rappresentato un passo importante verso una maggiore consapevolezza e collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile creare un contesto sicuro e regolamentato, in grado di tutelare sia i cittadini che gli imprenditori.