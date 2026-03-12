Attualità

Salerno-Costa d’Amalfi, l’estate decolla: annunciati i voli per Ibiza, Mykonos e Santorini

L’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi espande il network estivo: annunciate le nuove rotte internazionali per Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma de Mallorca. Scopri i dettagli

Ernesto Rocco
Aeroporto Salerno

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento si prepara a una stagione estiva da protagonista nel panorama aeroportuale locale. Durante la Borsa Mediterranea del Turismo, attualmente in corso a Napoli, la società di gestione Gesac ha ufficializzato un significativo ampliamento del network internazionale. L’annuncio, avvenuto nello stand dedicato alla società che coordina gli scali di Napoli e Salerno, è fondamentale per lo sviluppo dello scalo salernitano, per il quale nei mesi scorsi erano emerse perplessità legate ai tagli delle rotte.

Quattro gemme del Mediterraneo collegate a Salerno

Il nuovo operativo estivo punta con decisione sul segmento leisure, inserendo in calendario alcune delle destinazioni più iconiche e ricercate del Mediterraneo. A partire dai prossimi mesi, i viaggiatori potranno decollare da Salerno verso Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma de Mallorca.

Questa espansione internazionale risponde alla crescente domanda di mobilità verso le isole del divertimento e del relax, posizionando l’infrastruttura campana come un hub strategico per il turismo in uscita e un punto di accesso privilegiato per il territorio.

Il rafforzamento del network nazionale e internazionale

L’inserimento di queste nuove rotte non è un caso isolato, ma rientra in un più ampio riassetto dell’operativo estivo della compagnia sullo scalo. Le nuove tratte internazionali vanno infatti a integrare l’offerta domestica già consolidata.

Nelle scorse settimane, erano stati già confermati i collegamenti con i principali centri del Nord Italia, tra cui Milano Malpensa, Torino, Trieste e Genova (leggi qui). Con l’aggiunta delle rotte verso la Spagna e la Grecia, lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi dimostra di voler costruire un’offerta variegata, capace di attrarre sia l’utenza business nazionale che il grande pubblico delle vacanze estive.

