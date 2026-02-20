Aeroitalia arriva all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento: quattro nuove rotte e tariffe competitive

Un’importante partnership è stata avviata tra GESAC e Aeroitalia per garantire nuovi collegamenti con l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento che compie un passo decisivo verso il suo rilancio. L’accordo segna un momento chiave per lo sviluppo dello scalo e per il potenziamento della connettività dell’intero territorio del Cilento e della Costiera Amalfitana.

Una partnership strategica per il territorio

L’intesa tra GESAC, società di gestione degli aeroporti campani, e Aeroitalia punta a rafforzare l’offerta di collegamenti nazionali da e per Salerno. L’obiettivo è quello di trasformare lo scalo in un punto di riferimento per residenti, turisti e imprese, migliorando l’accessibilità e favorendo la crescita economica locale.

Nuovi voli in partenza dal 22 maggio

A partire dal 22 maggio, Aeroitalia inaugurerà una serie di collegamenti diretti che renderanno più semplice raggiungere alcune delle principali città italiane. Le nuove rotte previste sono:

Milano Malpensa – 2 frequenze giornaliere

– 2 frequenze giornaliere Torino – 3 frequenze settimanali

– 3 frequenze settimanali Genova – 2 frequenze settimanali (nuova rotta)

– 2 frequenze settimanali (nuova rotta) Trieste – 2 frequenze settimanali (nuova rotta)

Queste destinazioni ampliano significativamente le possibilità di viaggio per chi vive o visita la provincia di Salerno, offrendo collegamenti rapidi e comodi verso il Nord Italia.

Tariffe competitive per incentivare la mobilità

Aeroitalia ha annunciato tariffe a partire da 39,99€, una scelta pensata per rendere i nuovi voli accessibili a un pubblico ampio e per stimolare la domanda in una fase cruciale di rilancio dello scalo salernitano.

Un’opportunità per turismo ed economia locale

L’arrivo di Aeroitalia rappresenta un’opportunità importante per il turismo della Costiera Amalfitana e del Cilento, aree tra le più apprezzate d’Italia ma spesso penalizzate da collegamenti complessi. L’aeroporto potrà diventare un volano per l’intero territorio, facilitando l’arrivo di visitatori e migliorando la mobilità dei residenti.