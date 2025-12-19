Salerno: bus navetta per collegare stazione marittima, castello Arechi e Vietri

L’obiettivo è quello di favorire una mobilità più ordinata e sostenibile, promuovendo le bellezze del territorio

A cura di Federica Inverso

Salerno punta sul turismo e amplia i servizi per i tanti visitatori che giungeranno in città. Dalla prossima primavera al via al nuovo servizio di navetta che collegherà la stazione marittima di Salerno con il Castello Arechi, il Porto Masuccio Salernitano, la Stazione Ferroviaria e Vietri sul Mare, con una discesa verso il museo di Villa Guariglia.

Il nuovo servizio

Il nuovo servizio sarà gestito dal Consorzio Mobilità Sostenibile Costiera Amalfitana e avrà un costo di circa cinque euro con tariffe agevolate per i salernitani. La presentazione del servizio è avvenuta, pochi giorni fa, presso palazzo Sant’Agostino in una conferenza che ha visto insieme la provincia di Salerno e l’amministrazione comunale.

Il nuovo servizio consentirà un collegamento diretto e veloce tra i diversi luoghi di arrivo dei turisti con il castello, simbolo della città, con alcuni dei luoghi cospicui del centro storico e con la vicina Vietri e la Costa d’Amalfi.

L’obiettivo è quello di favorire una mobilità più ordinata e sostenibile, promuovendo le bellezze del territorio. 

Le dichiarazioni

“Ci prepariamo a vivere una stagione di ulteriore boom di turisti in città. Questo nuovo importante servizio sarà un’occasione per promuovere e valorizzare a pieno le bellezze del nostro territorio ed il patrimonio storico-artistico della città e delle aree circostanti”, le parole del sindaco di Salerno e presidente della provincia Vincenzo Napoli.

