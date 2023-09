Riprendono i lavori sulla A2: chiusure e disagi. Ecco la mappa delle chiusure

A partire da lunedì 18 settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione di un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di San Mango Piemonte. Lo ha reso noto l’Anas.

I disagi

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei giorni di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, lunedì 25, martedì 26,mercoledì 27 e giovedì 28 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del tratto autostradale al km 18,820 in corrispondenza dello ‘Svincolo di Pontecagnano’, in direzione nord e la chiusura della rampa dello svincolo di ‘San Mango Piemonte’ in direzione nord.

Le vie alternative

I collegamenti durante l’esecuzione dei lavori saranno garantiti dallo svincolo di ‘Pontecagnano nord’, proseguimento lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ e lungo la Tangenziale di Salerno fino allo svincolo di ‘Fratte’ per poi fare immissione in A2 per le direzioni A30 Roma; Avellino: A3 Napoli; Salerno Centro e Porto di Salerno.

Gli altri lavori sulla A2 del Mediterraneo

A partire da domenica 17 settembre, invece, riprenderanno i lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la tratta autostradale della A2 Diramazione NA dal km 1,500 al km 0,800 sulla carreggiata Sud, tra lo svincolo di Salerno Centro/porto e lo svincolo di Fratte, non eseguiti durante il pieno periodo d’esodo estivo per agevolare la circolazione.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22:00 di domenica 17 settembre e fino al 7 dicembre 2023, sarà in vigore la chiusura della corsia di marcia lenta, dal km 2,100 al km 0,800 in direzione sud.

Il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà usufruire dell’uscita ‘Svincolo Angri sud – SS268’, con prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 in direzione Salerno.

Il traffico leggero e pesante diretto a Napoli potrà usufruire dell’uscita consigliata ‘A2 Raccordo SA-AV’ con prosecuzione lungo la A30.

Il cantiere sarà gestito in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, con limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.