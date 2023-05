Collegamento veloce autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla statale 18 ad Agropoli: se ne parla all’Ex Tabacchificio

Evento tematico del Dibattito Pubblico sulla realizzazione del nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla statale 18 ad Agropoli, in programma a Capaccio Paestum, martedì 23 maggio 2023, alle ore 15.30, presso il NEXT Ex tabacchificio SAIM (Via Cafasso, 21 – Borgo Cafasso).

Il dibattito

L’incontro, di estrema importanza per la comunità locale, offrirà l’opportunità di coinvolgere attivamente il sistema degli attori locali nel processo di dibattito pubblico, concentrandosi sui principali temi riguardanti le alternative progettuali. Grazie all’utilizzo della metodologia dell’Open Space Technology, i partecipanti avranno la possibilità di esprimere le proprie opinioni e contribuire attivamente alla discussione.

Allegato all’articolo, potrete trovare l’invito all’incontro, il programma dettagliato dell’evento e un documento esplicativo che illustra le caratteristiche principali dell’evento e le tematiche che saranno affrontate.

Le info utili

Per partecipare, è necessario prenotare la propria presenza compilando l’apposito modulo sul sito web https://www.dibattitopubblicoa2agropoli.it/2023/04/08/open-space-tecnology/. In alternativa, è possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa utilizzando i seguenti recapiti:

Email: info@dibattitopubblicoa2agropoli.it

Telefono/WhatsApp: 353 3590606

Le finalità

L’evento rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che sono interessati alla pianificazione e allo sviluppo delle infrastrutture stradali nella regione, offrendo uno spazio di confronto e dialogo costruttivo tra le parti interessate.