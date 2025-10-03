Salernitana: tempo di derby con la Cavese

All'Arechi i granata cercheranno di tenere la testa del girone C di Serie C

A cura di Christian Vitale
Stadio Arechi Salerno

Nella Serie C Sky Wifi è tempo di ottava giornata che nel girone C metterà opposte Salernitana e Cavese, nel derby in programma allo stadio Arechi domenica 5 ottobre alle ore 14:30 affidato al sig. Roberto Lovison di Padova.

La gara

Al termine della gara contro il Casarano, ultima di una serie di cinque sfide in quindici giorni, mister Giuseppe Raffaele ha deciso di concedere due giorni di riposo alla sua squadra. Gli allenamenti della Salernitana sono ripresi cosi mercoledì pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy. Allenamento differenziato per Michael Liguori, terapie per Eddy Cabianca. Kees de Boer, invece, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado al soleo sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Granata

I granata arrivano al derby in testa alla classifica di terza serie, alla pari del Benevento con 16 punti, nonostante un pareggio ed una sconfitta giunti nelle ultime due gare. Dopo un filotto di cinque vittorie di fila la Salernitana è chiamata quindi a riprendere il feeling con i tre punti per non vedere allontanarsi la vetta della graduatoria.
La Cavese arriva al derby, invece, dalla vittoria esterna con il Monopoli per 0-2 che ha rivitalizzato la squadra di Cava de’ Tirreni in piena zona play-out con cinque punti raccolti. In precedenza, infatti, erano state quattro le sconfitte e soli due i pareggi.

