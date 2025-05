Sala Consilina, “Riconoscimento dello Stato di Palestina”: se ne discuterà nel prossimo consiglio comunale

È stata ufficialmente integrata l’agenda della prossima seduta del Consiglio Comunale di Sala Consilina, convocata per venerdì 30 maggio 2025 alle ore 9.00 presso la sala adunanze della Sede Municipale.

La proposta

Il Presidente del Consiglio Comunale, in applicazione degli articoli 30 e 32 dello Statuto Comunale e in conformità al Regolamento sul funzionamento del Consiglio, ha reso noto che l’ordine del giorno è stato ampliato con un nuovo punto, il nono, di rilevanza internazionale: “Riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale”.

Una discussione su un tema di grande rilievo geopolitico

La proposta, che si inserisce nel solco delle iniziative di sostegno alla causa palestinese già intraprese da numerosi enti locali italiani ed europei, sarà oggetto di dibattito e votazione nel corso della seduta. Il Consiglio Comunale di Sala Consilina è chiamato, quindi, non solo a discutere questioni di carattere cittadino e locale, ma anche a esprimere una posizione su un tema di grande rilievo geopolitico, in linea con i valori di pace, autodeterminazione dei popoli e rispetto del diritto internazionale.