Solidarietà alla Palestina: l’Associazione Schierarsi invita i Comuni del Cilento e Diano ad esporre la bandiera palestinese

L’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano ha inviato una lettera a tutti i sindaci del Vallo di Diano e del Cilento, chiedendo loro di esporre la bandiera palestinese sui balconi dei municipi e, se possibile, su altri edifici pubblici.

L’iniziativa dal forte valore simbolico

Questa iniziativa segue la raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento che promuove l’indipendenza di due Stati. L’Associazione sottolinea l’urgenza di intervenire di fronte alla grave situazione nella Striscia di Gaza, definita come un “campo di concentramento a cielo aperto”, dove ogni giorno si registrano vittime tra donne, uomini e bambini innocenti. L’esposizione della bandiera palestinese è vista come un atto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento internazionale per fermare le violenze e perseguire i responsabili davanti a un tribunale internazionale.

“Insieme si può”

L’Associazione invita anche i cittadini a partecipare attivamente, esponendo la bandiera palestinese alle finestre e ai balconi delle proprie abitazioni, per non lasciare soli coloro che soffrono.