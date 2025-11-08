Roscigno punta sulla creatività urbana: la street art per valorizzare il territorio

Roscigno aderisce all'Avviso Pubblico regionale per la valorizzazione della street art e del muralismo. La Giunta approva la partecipazione e tre siti individuati.

A cura di Alessandra Pazzanese
Murales

La Giunta Comunale di Roscigno ha approvato una deliberazione contenente la direttiva politica per la partecipazione all’Avviso Pubblico regionale finalizzato alla conoscenza, al sostegno e alla valorizzazione della creatività urbana, della street art, del writing e del muralismo.

Obiettivi e riferimenti normativi

L’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di aderire agli obiettivi normativi regionali e di valorizzare il potenziale artistico e sociale del proprio territorio.

Secondo la Giunta, tali interventi rappresentano “strumenti efficaci per la riqualificazione urbana, il coinvolgimento delle comunità locali e la valorizzazione del patrimonio pubblico e privato”. La disciplina della creatività urbana a livello comunale è già stata definita con una precedente deliberazione consiliare con l’approvazione del regolamento comunale.

Leggi anche:

A Cuccaro Vetere e Perito spazi pubblici saranno destinati alla creatività urbana

Dettagli sull’Avviso Pubblico e sui siti di Roscigno

La Giunta ha formulato un indirizzo politico all’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) volto a garantire la partecipazione del Comune di Roscigno all’Avviso Pubblico. Tale Avviso mira alla concessione di contributi per sostenere le iniziative di street art.

Il Comune di Roscigno ha già predisposto le schede di rilevazione e ha individuato le superfici per gli interventi. L’elenco riepilogativo delle superfici comunali è stato pubblicato nell’Albo regionale e include tre siti sul territorio di Roscigno:

  • Piazza Europa
  • Via IV Novembre n. 100
  • Via Antonio Resciniti snc

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mario Santocchio

Mobilità in Campania: l’avvocato Mario Santocchio è il nuovo presidente di Busitalia Campania

"Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania"

Susanne Bungaard

L’ autunno di Salerno Classica: omaggio al secolo breve

Al via domenica 9 novembre, alle ore 20,30, negli spazi del Museo…

Furto cimitero Agropoli

Agropoli, furti al cimitero: la condanna del sindaco Mutalipassi

Le parole del primo cittadino di Agropoli: "Una volta si aveva rispetto…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79