Roscigno punta sulla creatività urbana: la street art per valorizzare il territorio

La Giunta Comunale di Roscigno ha approvato una deliberazione contenente la direttiva politica per la partecipazione all’Avviso Pubblico regionale finalizzato alla conoscenza, al sostegno e alla valorizzazione della creatività urbana, della street art, del writing e del muralismo.

Obiettivi e riferimenti normativi

L’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di aderire agli obiettivi normativi regionali e di valorizzare il potenziale artistico e sociale del proprio territorio.

Secondo la Giunta, tali interventi rappresentano “strumenti efficaci per la riqualificazione urbana, il coinvolgimento delle comunità locali e la valorizzazione del patrimonio pubblico e privato”. La disciplina della creatività urbana a livello comunale è già stata definita con una precedente deliberazione consiliare con l’approvazione del regolamento comunale.

Dettagli sull’Avviso Pubblico e sui siti di Roscigno

La Giunta ha formulato un indirizzo politico all’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) volto a garantire la partecipazione del Comune di Roscigno all’Avviso Pubblico. Tale Avviso mira alla concessione di contributi per sostenere le iniziative di street art.

Il Comune di Roscigno ha già predisposto le schede di rilevazione e ha individuato le superfici per gli interventi. L’elenco riepilogativo delle superfici comunali è stato pubblicato nell’Albo regionale e include tre siti sul territorio di Roscigno: