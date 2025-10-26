A Cuccaro Vetere e Perito spazi pubblici saranno destinati alla creatività urbana

I Comuni di Cuccaro Vetere e di Perito hanno approvato i regolamenti di disciplina della creatività urbana ai sensi della legge regionale che riconosce la street art come una forma d’arte di grande impatto comunicativo e rilevanza sociale ( legge regionale 26 aprile 2023, n.3 Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione delle creatività urbana, street art, writing e muralismo).

L’iniziativa

La Regione Campania concede ai Comuni, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche, contributi finalizzati, tra l’altro, all’ideazione e realizzazione di nuovi interventi di creatività urbana. Tali interventi costituiscono strumenti efficaci per la riqualificazione urbana, il coinvolgimento delle comunità locali e la valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.

Le due Amministrazioni Comunali intendono aderire agli obiettivi normativi regionali valorizzando artisticamente alcune aree e spazi pubblici mediante la realizzazione di murales ed opere di street art arricchendo il paesaggio urbano; il Comune di Cuccaro ha pertanto individuato i seguenti spazi pubblici da destinare alla creatività urbana: Via San Giovanni – I tratto; Via San Giovanni – II tratto; Via San Giovanni – San Pietro; Via Vignicelle – I tratto; Via Vignicelle – II tratto e Via Vignicelle – III tratto. Perito ha invece scelto di destinare alla creatività urbana i seguenti spazi pubblici: Sp56 (muro in cemento armato), Piazza della Vittoria (muro in cemento armato), Viale Europa (altezza civ. 29 – muro in cemento armato).

L’iter

L’elenco delle superfici pubbliche è stato comunicato ai competenti Uffici regionali, atto propedeutico alla partecipazione all’Avviso pubblico (in corso di approvazione) per la concessione di contributi regionali a valere sull’Asse “Sostegno” per le azioni di progettazione, partecipazione e produzione di nuovi interventi di creatività urbana e socializzazione attiva di processi e risultati.