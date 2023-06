Ad Auletta nominata la commissione per la realizzazione di murales e arte urbana su spazi pubblici e privati

Il comune di Auletta, nel luglio dello scorso anno, ha adottato un importante “Regolamento per la realizzazione di murales e arte urbana su spazi pubblici e privati“. Recentemente, è stata costituita una Commissione con il compito di valutare i progetti pervenuti, prendendo in considerazione sia la qualità artistica che i contenuti comunicativi, culturali e partecipativi, nonché la loro fattibilità rispetto agli spazi disponibili e ai vincoli derivanti dalla specifica ubicazione dei luoghi. La Commissione è presieduta dal sindaco Pietro Pessolano e comprende i competenti ingegneri del territorio di Auletta: Gennaro Addesso, Donato Lupo e Rossella Lupo.

Una volta completata la disponibilità degli spazi, sia quelli pubblici che quelli messi a disposizione dai privati, la Commissione diventa responsabile anche dell’organizzazione di gare per eventi a tema, mostre annuali e può stilare una graduatoria di merito delle opere realizzate.

Questo approccio ben strutturato e inclusivo permette di promuovere l’arte urbana e di rendere il paesaggio di Auletta ancora più vivace e attraente per i residenti e i visitatori.

Il regolamento

Il regolamento approvato dal comune dimostra un’attenzione concreta per l’arte e la cultura, riconoscendo il valore e il potenziale che l’arte urbana può offrire a una comunità. L’apertura ai progetti provenienti sia da artisti locali che da talenti esterni è un segno di volontà di diversificare le influenze artistiche e di coinvolgere la popolazione nella creazione di uno spazio pubblico condiviso.

Con la nomina della Commissione, il comune di Auletta si impegna a garantire un processo di selezione equo e trasparente per l’arte urbana, mettendo in risalto l’importanza della qualità artistica e dei messaggi comunicativi. Questo incoraggia gli artisti a presentare proposte creative e significative, creando un dialogo tra l’arte e il contesto locale.

Inoltre, la possibilità di organizzare eventi a tema e mostre annuali amplia le opportunità di espressione artistica nel comune. Queste iniziative non solo arricchiranno l’offerta culturale per i cittadini, ma potrebbero anche attirare visitatori provenienti da altre località, promuovendo il turismo culturale e valorizzando ulteriormente l’identità di Auletta.

La graduatoria di merito delle opere

La predisposizione di una graduatoria di merito delle opere realizzate dalla Commissione consentirà di riconoscere e premiare gli artisti che si sono distinti per la loro creatività e per la qualità delle opere realizzate. Ciò non solo fornirà un incentivo per gli artisti locali a esprimere il proprio talento, ma contribuirà anche a creare una collezione permanente di opere d’arte urbana che rappresenteranno una testimonianza del patrimonio culturale di Auletta nel corso degli anni.

In questo modo, il comune di Auletta ha compiuto un passo significativo nell’ambito della valorizzazione dell’arte urbana, attraverso l’approvazione del regolamento e la costituzione della Commissione. Queste misure promuoveranno la creatività artistica, stimoleranno la partecipazione della comunità e renderanno Auletta un luogo ancora più affascinante e ricco di cultura.