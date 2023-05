Tutto pronto ad Auletta per il “Festival dei Murales”: un’opera che narra il territorio attraverso la figura del carciofo bianco

Auletta si appresta ad accogliere il terzo Festival dei Murales e a inaugurare una nuova opera d’arte che arricchirà il patrimonio culturale e artistico della città.

Ecco l’appuntamento

L’evento, previsto per domenica 14 maggio alle ore 19:00 in via XXV Aprile, vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, del Presidente della Pro Loco Auletta Giuseppe Lupo, dell’organizzatore del Festival dei Murales Raffaele Agresti, componente del direttivo nazionale dell’associazione Migr-Azioni e dell’artista Vincenzo Amodeo.

Il murales

Il nuovo murales, dal titolo “Affettando Auletta”, rappresenta e narra artisticamente il territorio attraverso la figura del Carciofo Bianco di Auletta. L’opera è stata concepita come un’interpretazione della relazione tra prodotto e territorio, due facce della stessa medaglia che sono interconnesse e quasi inscindibili. Il Carciofo Bianco di Auletta, noto anche come “Bianco Tanagro”, è una delle specialità enogastronomiche più famose della zona e rappresenta un simbolo della cultura e delle tradizioni locali.

Il murales, realizzato con maestria dall’artista Vincenzo Amodeo, mostra come il territorio aulettese sia strettamente legato alle Grotte di Pertosa-Auletta, un complesso speleologico di grande bellezza e fascino. L’acqua è il filo conduttore tra i tre elementi rappresentati: il centro storico in fase di risanamento, le grotte di Pertosa-Auletta e il Bianco Tanagro. L’acqua ha permesso al carciofo di vegetare, ha plasmato le grotte e ha dato forma e nuova vita al centro storico in fase di risanamento idrogeologico.

Un murales per la valorizzazione del patrimonio culturale

Questa nuova opera d’arte, che rappresenta un importante tassello nella valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio, rientra nel programma di Bianco Tanagro XI Festival del Carciofo Bianco del Tanagro edizione 2023. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, è diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali. Il festival, che si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, offrirà un ricco calendario di eventi e attività legate alla scoperta e alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

In definitiva, il Festival dei Murales e il Bianco Tanagro XI Festival del Carciofo Bianco del Tanagro edizione 2023 rappresentano due eventi di grande importanza per la città di Auletta e per l’intero territorio circostante, offrendo la possibilità di scoprire e apprezzare la bellezza e la ricchezza di una terra che custodisce ancora molti tesori nascosti.