“Bianco Tanagro”, tutto pronto per il Festival del carciofo bianco: ad Auletta arriva Peppone di Linea Verde

Auletta si prepara a celebrare l’undicesima edizione di Bianco Tanagro, il Festival del carciofo bianco che si terrà dal 28 aprile al primo maggio 2023.

Questo evento è nato da un’idea della Pro Loco di Auletta, guidata dal presidente Giuseppe Lupo, che ha lavorato instancabilmente per promuovere i prodotti tipici del territorio.

L’appuntamento dal 28 aprile al 1° maggio

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, gli abitanti di Auletta non vedono l’ora di tornare a festeggiare il loro paese e di accogliere i migliaia di visitatori che giungeranno per gustare la cucina autentica e scoprire le bellezze di questa generosa terra dall’aria salubre. La Pro Loco di Auletta ha confermato il suo impegno nella lotta allo spreco alimentare e nella promozione della sostenibilità ambientale. Saranno disponibili le family bag per permettere ai visitatori di portare a casa ciò che non riusciranno a mangiare e saranno utilizzate solo stoviglie biodegradabili. L’obiettivo è quello di organizzare un evento a basso impatto ambientale, dimostrando amore e cura per il territorio, come afferma il presidente Lupo.

Il menù

Il menù di Bianco Tanagro offrirà quasi quaranta piatti a base di carciofo bianco e delle tipicità locali. Sarà possibile degustare queste innumerevoli prelibatezze a pranzo il 29, 30 aprile e il primo maggio, così come tutte le sere durante il festival. Tra le proposte culinarie ci saranno la sfogliatella, il tortino, il caciocavallo impiccato, la pasta al carciofo bianco, il risotto, il carciofo ripieno, il carciofo con la carne di maiale, il carpaccio e i carciofi fritti, accompagnati da fragole fresche, crespelle, gelati e crostate. Non mancheranno buon vino e birra, il tutto preparato direttamente dai produttori locali di carciofo bianco del Tanagro.

Il programma

Il centro storico di Auletta sarà animato dalle 10 del mattino fino a tarda sera durante tutto il festival. Ci saranno menù dedicati al carciofo bianco a pranzo e a cena, mercatini di prodotti tipici e artigianali curati da Gusto Italia, il Bianco Festival con numerosi artisti di strada itineranti, gruppi folk e musicali, presentazioni di libri e diverse attività culturali collaterali, tra cui una sfilata di moda al Castello marchesale. Non mancherà neanche lo spettacolo del Teatro nazionale dei burattini di Mauro Apicella.

Al giornalista Rai Peppone, sarà consegnato il Carciofo d’oro

L’inaugurazione del festival si terrà alle ore 17 di venerdì 28 aprile alla presenza delle autorità locali e religiose. All’interno del Complesso Monumentale dello Jesus, si svolgeranno gli incontri culinari e culturali condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. Tra gli ospiti ci saranno i maestri pasticcieri Domenico e Antonio Manfredi della Pasticceria Elia di Teggiano, il giornalista Enzo Landolfi, il giornalista Rino Genovese, lo chef Gianluca Petrosino, lo scrittore Mimmo Toscano, il pizzaiolo Christian Santomauro e la giornalista Sara Manisera, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e di Confagricoltura.

Venerdì, alle ore 19:30, sarà consegnato ufficialmente l’ottavo Carciofo d’Oro al conduttore RAI Giuseppe Calabrese, attento sostenitore delle piccole produzioni di eccellenza italiane. Sabato 29 aprile, alle ore 14, si terrà la diretta del Tg3 Itinerante condotta dal giornalista Rino Genovese.

Le info utili

Tra le iniziative messe in campo dalla Pro Loco vi è la possibilità di visitare le Grotte di Pertosa Auletta con uno sconto del 50%, unendo così il gusto e le tradizioni alla lunga storia del territorio.

Per info su Bianco Tanagro: Pro Loco Auletta380/1863475 – 347/9083188prolocoauletta@tiscali.it – FB: Bianco Tanagro