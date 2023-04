Festival del carciofo bianco: tutto pronto per l’XI edizione di Bianco Tanagro

Bianco Tanagro è la festa che celebra il carciofo bianco di Auletta, in programma dal 28 aprile al 1 maggio 2023. L’evento si svolge nell’affascinante borgo della Valle del Tanagro, che ospita contadini e produttori di carciofi bianchi che guardano con orgoglio ai loro campi in fiore.

L’origine di Bianco Tanagro risale a dodici anni fa, quando la Pro Loco di Auletta diede vita a questa iniziativa per promuovere la produzione del carciofo bianco. Inizialmente, i campi di carciofo erano limitati, ma oggi la superficie coltivata si estende su 100 ettari, grazie al costante impegno dei produttori e alla crescente popolarità del prodotto.

Durante gli anni, sono state organizzate diverse iniziative per sostenere e far conoscere il carciofo bianco, come la pubblicazione del libro “A tavola con il guerriero” e la collaborazione con ricercatori del mondo accademico e istituzionali. Inoltre, decine di chef, pizzaioli, pasticceri e addetti ai lavori sono stati eletti come ambasciatori per diffondere la conoscenza sulle proprietà e la versatilità del carciofo bianco.

Il programma dell’evento prevede un centro storico in festa, aperto dalle 10 del mattino fino a tarda sera, con menù dedicati al carciofo bianco sia a pranzo che a cena, mercatini di prodotti tipici e artigianali curati da Gusto Italia e il Bianco Festival, con tanti artisti di strada itineranti, gruppi folk e musicali. Inoltre, saranno organizzate presentazioni di libri e numerose attività culturali collaterali, tra cui la sfilata di moda al Castello marchesale e lo spettacolo del Teatro nazionale dei burattini di Mauro Apicella.

Inaugurazione e Salotti Culinari e Culturali

L’inaugurazione si terrà alle ore 17 di venerdì 28 aprile alla presenza delle cariche istituzionali della città e del circondario. All’interno del Complesso Monumentale dello Jesus, si rinnova l’appuntamento con i Salotti Culinari e Culturali condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. Qui passeranno i maestri pasticcieri Domenico e Antonio Manfredi della Pasticceria Elia di Teggiano, il giornalista Enzo Landolfi, il giornalista Rino Genovese, lo chef Gianluca Petrosino, lo scrittore Mimmo Toscano, il pizzaiolo Christian Santomauro e la giornalista Sara Manisera, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e di Confagricoltura.

Il 28 aprile, alle ore 19:30, sarà consegnato ufficialmente l’ottavo Carciofo d’Oro al conduttore RAI Giuseppe Calabrese, attento sostenitore delle piccole produzioni di eccellenza italiane.

Sabato 29 aprile, alle ore 14, si terrà la diretta del Tg3 Itinerante condotta dal giornalista Rino Genovese.

Musica, spettacoli folkloristici e artisti di strada

Tra i gruppi musicali e folkloristici che si esibiranno: Gruppo Folkloristico Gregoriano, Taranta Nova, I suoni del Serino, A paranza do’ Tramuntan, Bassa Musica città di Molfetta, Paranza Picentina, I briganti del re, Le assurd, La posteggia napoletana, Lanternina Folk, La torre di Babele, Tammorasia, La paranza dell’Agro, Skene, Ascarime, I Picarielli, Stragatti, Nop Feat Angelo Loia, L’Antiqua Giostra, Bellizzica, Majorette di Altavilla Silentina, Lavello, Vient e’ terra, Aplafragmoides, Amici della Tamorra.

Mentre gli artisti di strada, riuniti in una sorta di raduno ad Auletta, metteranno in scena decine di spettacoli tra le strade del centro storico del paese: da One man show alla Giocoleria comica, da Jolly Roger Street Parade a Dama Bacco.

Da alcuni anni, in occasione di Bianco Tanagro, ad Auletta vengono realizzati murales a tema per celebrare il rapporto tra il paese e il carciofo bianco del Tanagro. Domenica, nel tardo pomeriggio, saranno svelati i nuovi murales.

I premi Carciofo Bianco 2023 e i 30 anni della Pro Loco Auletta

Ogni anno vengono assegnati dei premi per ringraziare chi si è impegnato in nome del proprio territorio e per il suo sviluppo. Domenica 30 aprile, alle ore 18:30, a ricevere il premio 2023 saranno: per la buona accoglienza enogastronomica Agriturismo Aia Antica, per il buon associazionismo a Compagnia teatrale Pasquale Petrizzo, per la buona imprenditoria giovanile alla Comaca, per la buona creatività Mariangela Mandia, per la buona agricoltura all’Azienda Agricola Sapori di bosco di Daniele Gugliucciello, per il buon turismo a Curcio Viaggi, per la buona agricoltura a Azienda Agricola il Granato Roberto Conforti, per l’impegno sul territorio a Pro Loco Teggiano – Pro Loco Paupisi – Pro Loco Villa Regina Boscoreale – Pro Loco Castel Vetere sul Calore – Pro Loco Cellole.

La Pro Loco Mattina di Auletta ha compiuto il suo trentesimo anno di vita, di conseguenza in programma anche un momento celebrativo per tutti i soci fondatori e i sindaci che l’hanno sostenuta.

La settimana gastronomica

Dal 13 al 23 aprile, inoltre, si svolgerà la Settimana Gastronomica di Bianco Tanagro, durante la quale i ristoranti aderenti proporranno menù speciali a base di carciofo bianco. Questo evento offre un’occasione unica per assaggiare il prodotto locale protagonista della festa di Bianco Tanagro, considerando la breve stagionalità del carciofo bianco. Tra i ristoranti aderenti si possono citare il The Mode di Auletta, l’Agriturismo Il Capitano di Caggiano e il ristorante La Tana del Lupo di Caggiano.