Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Roma guarda al futuro della gestione dell’acqua come risorsa strategica e bene comune. Si è svolto in Campidoglio il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, con la partecipazione dell’economista e sociologo Jeremy Rifkin, autore del libro Pianeta Acqua.

L’incontro

L’incontro, ospitato nella prestigiosa Aula Giulio Cesare, ha rappresentato un momento di confronto internazionale sulle politiche di sostenibilità, sulla tutela delle risorse idriche e sulle sfide legate ai cambiamenti climatici. Tra i relatori anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore del Comune di Venezia Massimiliano De Martin e il sindaco di Pollica Stefano Pisani, intervenuto per portare l’esperienza del territorio cilentano nel campo delle politiche ambientali e della sostenibilità. Non sono mancati inoltre i contributi video del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della sindaca di Genova Silvia Salis.

L’esperienza di Pollica

Proprio la presenza di Pollica, Comune simbolo del Cilento e noto per il suo impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della Dieta Mediterranea, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata. Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali, tra cui proprio l’acqua.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche Valerio Lucciarini De Vincenzi, in rappresentanza della Rete dei Comuni Sostenibili, che ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni locali nella promozione di politiche sempre più attente alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla resilienza climatica e all’innovazione ambientale.

Giornata Mondiale dell’Acqua

La giornata si è conclusa con la Lectio Magistralis di Jeremy Rifkin, che ha ribadito la necessità di un nuovo approccio globale alla gestione dell’acqua, considerata una delle grandi sfide del futuro. Al termine dell’incontro è stato inoltre approvato un ordine del giorno che impegna Roma a rafforzare il paradigma del “Pianeta Acqua” e del Blu Deal, con l’obiettivo di candidare la Capitale come Capitale dell’Acqua.

Un segnale significativo nel percorso che conduce alla Giornata Mondiale dell’Acqua, in programma il 22 marzo, e che richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere e valorizzare questa risorsa fondamentale per le comunità e per le generazioni future