Attualità

Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali

Manuel Chiariello
Campidoglio, delegazione Pollica

Roma guarda al futuro della gestione dell’acqua come risorsa strategica e bene comune. Si è svolto in Campidoglio il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, con la partecipazione dell’economista e sociologo Jeremy Rifkin, autore del libro Pianeta Acqua.

L’incontro

L’incontro, ospitato nella prestigiosa Aula Giulio Cesare, ha rappresentato un momento di confronto internazionale sulle politiche di sostenibilità, sulla tutela delle risorse idriche e sulle sfide legate ai cambiamenti climatici. Tra i relatori anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore del Comune di Venezia Massimiliano De Martin e il sindaco di Pollica Stefano Pisani, intervenuto per portare l’esperienza del territorio cilentano nel campo delle politiche ambientali e della sostenibilità. Non sono mancati inoltre i contributi video del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della sindaca di Genova Silvia Salis.

L’esperienza di Pollica

Proprio la presenza di Pollica, Comune simbolo del Cilento e noto per il suo impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della Dieta Mediterranea, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata. Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali, tra cui proprio l’acqua.

Leggi anche:

Pollica, al via l’incontro per il progetto Velinia Hub: spazio dedicato al futuro dei giovani

Nel corso dei lavori è intervenuto anche Valerio Lucciarini De Vincenzi, in rappresentanza della Rete dei Comuni Sostenibili, che ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni locali nella promozione di politiche sempre più attente alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla resilienza climatica e all’innovazione ambientale.

Giornata Mondiale dell’Acqua

La giornata si è conclusa con la Lectio Magistralis di Jeremy Rifkin, che ha ribadito la necessità di un nuovo approccio globale alla gestione dell’acqua, considerata una delle grandi sfide del futuro. Al termine dell’incontro è stato inoltre approvato un ordine del giorno che impegna Roma a rafforzare il paradigma del “Pianeta Acqua” e del Blu Deal, con l’obiettivo di candidare la Capitale come Capitale dell’Acqua.

Un segnale significativo nel percorso che conduce alla Giornata Mondiale dell’Acqua, in programma il 22 marzo, e che richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere e valorizzare questa risorsa fondamentale per le comunità e per le generazioni future

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Teodora Esposito

Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno

Mensa scolastica

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica

Furti Capaccio

Salerno, l’incubo dei furti continua: svaligiata casa in via Gonzaga mentre i proprietari dormono

Ennesimo furto in abitazione a Salerno: in via Gonzaga i ladri entrano dal balcone all'ultimo piano e rubano gioielli e valori mentre la famiglia dorme. Indaga la Polizia

Terremoto

Terremoti: in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell’agibilità degli edifici dopo un sisma

Il percorso formativo si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche

Gardenia

Tornano le Gardenie dell’AISM nelle piazze italiane per sostenere la ricerca: ecco dove trovarle in provincia di Salerno

Torna l'appuntamento nelle piazze italiane, con le gardenie dell'Aism per sostenere la ricerca. Da venerdì e fino a domenica, ecco dove trovarle

Furti a Teggiano

Furti in abitazione: la Campania registra un incremento del 9,4%, Salerno resta stabile

A Salerno il fenomeno rimane sostanzialmente stabile: 760 furti nel primo semestre 2025 contro i 751 dello stesso periodo dell'anno precedente

Referendum

Referendum costituzionale 22–23 marzo: a Salerno l’iniziativa pubblica per il NO

L'incontro si terrà domani 6 marzo alle ore 15:00 presso il Salone "Feliciano Granati" della CGIL Salerno

UIL FPL

Grave carenza di personale al DEA Vallo della Lucania–Agropoli: a rischio i LEA e la tenuta dei servizi sanitari

Il Segretario Provinciale Michele Viciconte e il Segretario Generale Raffaele Giordano, a nome della UIL FPL – Segreteria Provinciale di Salerno, denunciano pubblicamente la gravissima e ormai insostenibile carenza di personale

Fp Cgil Salerno

Asl Salerno, a rischio centinaia di posti di lavoro: FP CGIL Salerno proclama lo stato di agitazione

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 10:00, un'assemblea aperta a tutti i lavoratori presso la sede centrale dell'Asl di Via Nizza

Gennaro Maione

Consac, migliora il servizio idrico a Sassano grazie agli interventi sulla rete finanziati dal Pnrr

"La rete idrica migliorerà notevolmente", a dirlo il presidente Consac, Gennaro Maione e Domenico Rubino, sindaco di Sassano

Guardia di Finanza

Blitz contro il gioco illegale: sigilli a una barca di lusso nel porto di Sapri

Operazione della Guardia di Finanza a Sapri: sequestrata un'imbarcazione di lusso nel porto. Smantellata rete di slot illegali e frode fiscale da oltre 2,5 milioni

Gennaro Scognamiglio

Gasolio alle stelle, Unci AgroAlimentare: “Subito interventi contro le speculazioni o la pesca si ferma”

I pescatori e le imprese della filiera ittica aderenti all’Unci AgroAlimentare lanciano un appello al governo, chiedendo un rapido intervento risolutivo per gestire gli effetti negativi dell’improvviso e ingiustificato aumento del costo del gasolio