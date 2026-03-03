Pollica, al via l’incontro per il progetto Velinia Hub: spazio dedicato al futuro dei giovani

Un momento di ascolto, confronto e co-progettazione dedicato alle nuove generazioni del territorio: è questo l’obiettivo dell’appuntamento promosso nell’ambito del progetto Velinia Hub, in programma giovedì 12 marzo alle ore 18:00 presso il Bistrò “Made in Terra” di Pollica.

Il progetto

L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Velini, con il coinvolgimento dei Comuni di Pollica, San Mauro Cilento e Casal Velino, ed è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2023. Il progetto è finanziato da ANCI nell’ambito dell’Avviso “Spazi immobili – II Ed.”.

Velinia Hub nasce come spazio permanente dedicato alle idee, alla partecipazione attiva e alla costruzione di opportunità per i giovani under 35, con l’obiettivo di favorire percorsi condivisi di crescita territoriale, innovazione sociale e cittadinanza attiva.

L’incontro

Nel corso dell’incontro sarà presentato l’Avviso Pubblico per la costituzione di una short list finalizzata all’affidamento di incarichi di collaborazione per attività laboratoriali, oltre alla condivisione e definizione dei laboratori di prossima attivazione. Un’occasione concreta per coinvolgere giovani, associazioni e professionisti in un percorso di progettazione partecipata.

Gli interventi

Interverranno il Sindaco di Pollica e Presidente dell’Unione dei Comuni Velini, Stefano Pisani, il Delegato alle Politiche Giovanili e alla Comunicazione Pubblica del Comune di Pollica, Adriano Guida, la Coordinatrice del Forum Giovani del Comune di Pollica, Francesca Ripoli, insieme a Luca Mauriello e Augusto Ozzella rispettivamente Ceo e Responsabile Comunicazione di Projenia SCS, partner operativo del progetto.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di dialogo con il territorio e di costruzione condivisa di nuove opportunità dedicate ai giovani, rafforzando il ruolo delle politiche giovanili come leva strategica per lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale umano.