Roccadaspide, via libera al piano strade: investimenti per 695mila euro nella manutenzione straordinaria

La Giunta Comunale di Roccadaspide ha ufficialmente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dedicato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2026. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 695.000,00 euro, mira a ripristinare la sicurezza e la percorribilità di diverse arterie fondamentali del territorio.

Sicurezza stradale e decoro urbano al centro dell’agenda

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano ha posto come obiettivo prioritario la cura del patrimonio viario. La decisione di intervenire con urgenza nasce dalla necessità di garantire uno standard di sicurezza adeguato per gli utenti e, contestualmente, di limitare i costi sociali derivanti da continui e frammentari interventi di riparazione puntuale.

Secondo quanto riportato nel documento programmatico, l’ente intende “offrire un miglior servizio alla collettività, limitare gli interventi di manutenzione futura, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali”.

Il dettaglio tecnico e le aree interessate

Il progetto, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica, l’architetto Franco Graziuso, si concentra sul rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e sull’aggiornamento della segnaletica orizzontale in prossimità delle intersezioni.

Le zone interessate dai cantieri coprono una vasta area del territorio comunale e includono:

Via Trefico ;

; Via Terzerie ;

; Via Menzana ;

; Via Chiazzino ;

; Via Dei Galardo ;

; Via Aldo Coviello ;

; Traversa Temponi ;

; Via Tuoro ;

; Via Timpe ;

; Via Tempa Rossa ;

; Via Lazzara ;

; Via Castagneti ;

; Località Cotruzzo.

Copertura finanziaria e attuazione

L’intero importo di 695.000,00 euro sarà finanziato attraverso l’impiego di fondi comunali. Il quadro economico analitico destina circa 506.182 euro all’esecuzione dei lavori (inclusi oneri di sicurezza e manodopera), mentre la restante parte coprirà imprevisti, spese tecniche e IVA.