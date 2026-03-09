Attualità

Roccadaspide, via libera al piano strade: investimenti per 695mila euro nella manutenzione straordinaria

Il Comune di Roccadaspide approva il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle strade comunali 2026. Interventi previsti in numerose località per 695.000 euro

Redazione Infocilento
Lavori asfalto

La Giunta Comunale di Roccadaspide ha ufficialmente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dedicato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2026. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 695.000,00 euro, mira a ripristinare la sicurezza e la percorribilità di diverse arterie fondamentali del territorio.

Continua dopo la pubblicità

Sicurezza stradale e decoro urbano al centro dell’agenda

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano ha posto come obiettivo prioritario la cura del patrimonio viario. La decisione di intervenire con urgenza nasce dalla necessità di garantire uno standard di sicurezza adeguato per gli utenti e, contestualmente, di limitare i costi sociali derivanti da continui e frammentari interventi di riparazione puntuale.

Continua dopo la pubblicità

Secondo quanto riportato nel documento programmatico, l’ente intende “offrire un miglior servizio alla collettività, limitare gli interventi di manutenzione futura, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali”.

Il dettaglio tecnico e le aree interessate

Il progetto, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica, l’architetto Franco Graziuso, si concentra sul rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e sull’aggiornamento della segnaletica orizzontale in prossimità delle intersezioni.

Le zone interessate dai cantieri coprono una vasta area del territorio comunale e includono:

  • Via Trefico;
  • Via Terzerie;
  • Via Menzana;
  • Via Chiazzino;
  • Via Dei Galardo;
  • Via Aldo Coviello;
  • Traversa Temponi;
  • Via Tuoro;
  • Via Timpe;
  • Via Tempa Rossa;
  • Via Lazzara;
  • Via Castagneti;
  • Località Cotruzzo.

Copertura finanziaria e attuazione

L’intero importo di 695.000,00 euro sarà finanziato attraverso l’impiego di fondi comunali. Il quadro economico analitico destina circa 506.182 euro all’esecuzione dei lavori (inclusi oneri di sicurezza e manodopera), mentre la restante parte coprirà imprevisti, spese tecniche e IVA.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastro

Paolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi

Infermiere

Infermieri negli uffici e corsie vuote negli ospedali salernitani: la denuncia del Nursind

Il Nursind Salerno denuncia l'impiego di centinaia di infermieri e OSS in uffici amministrativi mentre gli ospedali restano senza personale. Esposto alla Procura

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo: Cancro, oggi vi sentite un pò riflessivi. Acquario, la creatività è in primo piano

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Il PalaVesuvio incorona Alessandra Marsico: trionfo salernitano al Trofeo delle Province

Alessandra Marsico del Dojo Poseidon vince il Trofeo delle Province di Karate al PalaVesuvio. Successo nel kumite per la selezione FIJLKAM di Salerno

Prima categoria: ottava giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Va al Club Serre il big match dell'ottava giornata di ritorno contro il Quadrivio, battuto per 2 a 0. Ne approfitta lo Sporting Club Palomonte che vincendo con una goleada a Campagna agguanta il secondo posto.

U.S. Agropoli, presentato Luigi Squillante: “Serve elettroshock”

Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore dell'U.S.Agropoli

Serie D: campionato fermo per la Viareggio Cup, la situazione nel Girone I

Il campionato riprenderà regolarmente nel week-end del 14 e 15 marzo. Big match della 27esima giornata Savoia - Gelbison e Nuova Igea Virtus - Reggina

impianto biometano

Biometano a Capaccio Paestum: perplessità di CittadinanzAttiva per il progetto di Via Gaiarda 

Cresce la protesta contro l'impianto di biometano a Via Gaiarda (Capaccio Paestum). Residenti e imprenditori denunciano criticità tecniche, urbanistiche e rischi per il turismo a ridosso dei siti UNESCO

Battipagliese – Buccino finisce 2-1

Avanti di due goal le zebrette rischiano il ritorno del Buccino ma la rimonta non si completa

Eccellenza: festa al “Dirceu” per la capolista Ebolitana, battuto il San Vito Positano

De Sio e Cavallo regalano i tre punti ai padroni di casa

La Salernitana torna alla vittoria: prestazione di carattere degli uomini di Cosmi in 9 contro 11

Importante Vittoria per la formazione granata, contro il Latina finisce 2 a 1

Sicignano degli Alburni celebra l’8 marzo: omaggio alla più anziana e alla più giovane della comunità

Un autentico incontro tra generazioni, celebrate l’ultima nata e la donna più longeva del paese