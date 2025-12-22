Roccadaspide, proseguono con successo gli eventi di Natale: ecco i prossimi appuntamenti

Sono in pieno svolgimento, a Roccadaspide, gli appuntamenti del Natale e si continua questa sera, 22 dicembre, con lo spettacolo teatrale “Vita di una Stella” presso l’Aula Consiliare. Uno spettacolo a cura della Amalphis Srl, che si avvale della regia di Melissa Di Matteo con noti attori della scena nazionale e organizzato nell’ambito della kermesse natalizia proposta dall’associazione “Eventi dell’Aspide”.

I prossimi appuntamenti

Il 24 dicembre, alle ore 22:30, il Gruppo Parrocchiale di “Preghiera, Servizio e Solidarietà” attraverserà, con il Presepe Vivente, le strade del centro fino alla Chiesa della Natività dove sarà celebrata la Santa Messa in attesa della nascita del Bambinello.

Le iniziative continueranno anche dopo il 25 dicembre con lo spettacolo, presso l’Aula Consiliare, “Le tradizioni di Arendelle”, pensato per famiglie e bambini, a cura della Amalphis Srl e proposto da “Eventi dell’Aspide”.

Il 28 dicembre sera appuntamento in Piazza Fontana Canne di località Doglie per il I Natale in Piazza con musica, enogastronomia e tante sorprese per i più piccoli, una manifestazione organizzata dall’associazione “Vivi Doglie”.

Il 29 luogo dell’evento sarà, ancora una volta, l’Aula Consiliare, per lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini “Il Grinch” portato in scena dal “Teatro La Ribalta” e che chiuderà gli eventi proposti dall’Ass. “Eventi dell’Aspide”.

Gli appuntamenti di gennaio

Ma gli appuntamenti non finiranno: il 2 gennaio, ancora presso l’Aula Consiliare, si terrà il concerto di musica classica di inizio anno del Maestro Franco Vigorito e il 4 gennaio, presso l’atrio delle Scuole Medie di Roccadaspide, l’associazione “Carretiello in Evoluzione” proporrà la Grande Tombolata.

Nuove date, altri appuntamenti potrebbero aggiungersi a quelle degli spettacoli già programmati, tutti ad accesso gratuito, pensati per rallegrare, vivacizzare e condividere le feste di Natale a Roccadaspide e nate dalla collaborazione tra le associazioni del territorio e l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Gabriele Iuliano.