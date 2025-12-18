Roccadaspide, “Arriva Babbo Natale”: questa mattina musica, festa e solidarietà per gli studenti

Musica, animazione, divertimento e tanti doni per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Primo e Secondo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide, questa mattina in Piazza XX Settembre a Roccadaspide, con la grande festa di Natale denominata “Arriva Babbo Natale”.

Un momento carico di emozione

Centinaia gli studenti che hanno partecipato, puntuali, all’appuntamento che oramai si tiene da oltre quindici anni nella Città della Valle del Calore, un momento di condivisione per augurare a tutti “Buon Natale”. La festa pensata per gli studenti è stata fortemente voluta e organizzata dal Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco, Gabriele Iuliano e dalla Ditt Nappi Sud con la direzione di Caterina Bianco, consorte del compianto Antonio Nappi a cui è stato dedicato un pensiero durante la mattinata.

Un lavoro sinergico

La presenza della Nappi Sud ha offerto l’occasione per ricordare che anche quest’anno Roccadaspide si conferma un comune virtuoso in termini di raccolta differenziata dei rifiuti collocandosi tra i primi posti nelle classifiche stilate da Legambiente. A grande sorpresa per i più piccoli, questa mattina, è arrivata puntuale anche la slitta con Babbo Natale trainata dalle moto dei motociclisti dell’associazione “I Cinghiali del Cilento”.