Attualità

Roccadaspide: l’Ospedale di Comunità raddoppia i posti letto entro l’estate

I lavori per la realizzazione dei nuovi ambienti, che sorgeranno in un’ala inutilizzata del nosocomio sita sempre al terzo piano, sono in corso e procedono a pieno regime, saranno consegnati entro giugno 2026

Comunicato Stampa
Ospedale comunità

L’Ospedale di Comunità di Roccadaspide, ubicato al terzo piano del nosocomio della Valle del Calore, passerà da dieci a venti posti letto entro l’estate. I lavori per la realizzazione dei nuovi ambienti, che sorgeranno in un’ala inutilizzata del nosocomio sita sempre al terzo piano, sono in corso e procedono a pieno regime, saranno consegnati entro giugno 2026.

L’iter

“Da quando è stato inaugurato, il 22 aprile 2024, l’Ospedale di Comunità è stato costantemente al completo, con utenti giunti anche dai grandi centri della Valle del Sele e della Valle dell’Irno e non solo dalle Aree Interne del Cilento, essendo questo il primo Ospedale di Comunità della Provincia di Salerno. Proprio per soddisfare tutte le necessità della popolazione l’aumento dei posti letto era utilissimo è importante.

Al Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, va la mia gratitudine per l’attenzione che dimostra verso le esigenze sanitarie dei cittadini della provincia di Salerno e, in particolare, delle Aree Interne del Cilento e non solo” ha dichiarato il vicesindaco di Roccadaspide e presidente della Strategia Nazionale Aree Interne del Cilento Interno (SNAI CIlento), Girolamo Auricchio.

Leggi anche:

Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro

Un servizio essenziale per il territorio

L’Ospedale di Comunità non sostituisce il nosocomio, ma aggiunge ulteriore dotazione di posti letto a gestione territoriale. Una cerniera tra ospedale e territorio, con un collegamento forte e integrato le Botteghe della Comunità aperte in tutti i comuni dell’Area Interna del Cilento, un presidio utile a garantirà equità d’accesso ai servizi sanitari, attraverso l’innovazione tecnologica e assistenziale.

I finanziamenti

Il modulo assistenziale dell’OdC è a gestione distrettuale, destinato a pazienti che necessitano di cure a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Con i fondi destinati alla nuova Casa di Comunità nel comune di Roccadaspide, con un importo di 669mila euro, interamente finanziato con i fondi del PNRR (Missione 6 “Salute”), a Roccadaspide, solo negli ultimi mesi, sono stati investiti quasi due milioni di euro, €!1.835.817,24 per la precisione, per l’incremento della sanità territoriale utile a migliaia e migliaia di cittadini provenienti da un’area vastissima.

Le Case di Comunità sono strutture in cui i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono lavorare in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, gli altri professionisti sanitari e gli assistenti sociali disponendo della strumentazione informatica e specialistica di base necessaria per la presa in carico degli assistiti.

Servizi e strutture fondamentali per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini.

