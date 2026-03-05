Roccadaspide: la frazione di Serra ha il suo nuovo parco giochi

La frazione di Serra di Roccadaspide ha un nuovo Parco Giochi: l’area è stata rinnovata con l’installazione di nuove giostrine per i bambini e con il miglioramento degli spazi. L’intervento rientra tra le attività di riqualificazione degli spazi pubblici del territorio comunale, promosse dall’Amministrazione, guidata dal Sindaco, Gabriele Iuliano.

Spazi più moderni e sicuri

L’obiettivo è quello di rendere i luoghi di aggregazione sempre più sicuri, moderni e accoglienti per tutti. La nuova area attrezzata, in cui poter giocare e socializzare in sicurezza, è già fruibile.