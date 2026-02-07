Roccadaspide, ieri l’assemblea dei Comuni delle Aree Interne: confronto aperto sulla DMO

Le Aree Interne della Provincia di Salerno hanno avviato, da diverse settimane, un percorso di dialogo orientato alla possibile costituzione di una DMO, le destinazioni turistiche organizzate, a governance interterritoriale, in coerenza con le Linee Guida Regionali.

Un percorso che unisce Vallo di Diano e Alburni

La Dmo delle Aree Interne unirebbe l’Area Interna SNAI Cilento Interno, l’Area Interna SNAI Vallo di Diano e l’Area Interna SNAI Alburni – SETA. “L’unità delle Aree Interne è una risposta concreta alla marginalizzazione dei nostri territori, implicita, silenziosa o esplicita che sia” ha fatto sapere il presidente dell’Ass. Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide.

Ieri, l’assemblea delle Aree Interne

Gli amministratori dei ventinove comuni delle Aree Interne del Cilento si sono riuniti in assemblea ieri, proprio a Roccadaspide, con lo scopo di confrontarsi sulla costituzione della DMO delle Aree Interne. Presto i Comuni della Snai Cilento potrebbero diventare trenta poiché è in fase di ultimazione l’iter avviato dal Comune di Trentinara per rientrare a far parte delle Aree Interne del Cilento.