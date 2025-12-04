Riprendono le visite mediche presso le Agenzie Inps di Agropoli, Sala Consilina e Sapri

Le visite erano state momentaneamente sospese. Riprenderanno a partire dal mese di gennaio. Tutti i dettagli

A cura di Redazione Infocilento
Inps Agropoli

La riforma della Disabilità introdotta dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62 entrerà in vigore a regime dal primo gennaio 2027 su tutto il territorio nazionale; Salerno con altre 8 province è stata sede pilota con l’avvio della sperimentazione già dal primo gennaio 2025.

Cosa prevede la normativa

La nuova disciplina, mette al centro l’individuo per dare concretezza alla tutela della dignità delle persone con disabilità e prevede un nuovo iter per il riconoscimento dello stato di invalidità e per l’erogazione delle prestazioni collegate a tale riconoscimento. Cuore pulsante della riforma è la redazione del “Progetto di vita”, individuale, personalizzato e partecipato che avviene attraverso un sistema integrato, in cui viene superata la precedente frammentazione delle competenze dei diversi soggetti coinvolti nella erogazione delle prestazioni.

Nell’ambito della nuova procedura per il riconoscimento della invalidità l’INPS diventerà dal 1 gennaio 2027, su tutto il territorio nazionale,  ente unico accertatore.

Leggi anche:

Ispani avvia l’iter per il Garante dei diritti delle persone con disabilità: al via la procedura di nomina

Le novità nel salernitano

In  Provincia di Salerno, a causa dell’avvio della sperimentazione e del rilascio graduale dei programmi gestionali  a supporto della stessa,  erano state momentaneamente sospese le visite presso gli ambulatori periferici presenti presso le Agenzie territoriali di  Agropoli, Sala Consilina e Sapri.

A partire dal 12 gennaio 2026 le visite riprenderanno presso gli ambulatori periferici con il rilascio del “certificato unico” che ha sostituto il precedente verbale.

Il commento

Trascorsi circa 12 mesi dall’avvio della Riforma, la Direzione Provinciale di Salerno è ormai in grado di lavorare in correntezza le istanze in materia di invalidità avendo raggiunto, per quanto riguarda la durata del procedimento, gli stessi tempi previsti ante riforma. Si sono create, quindi, le condizioni per riprendere le visite anche presso gli ambulatori periferici presenti nella Provincia ad Agropoli, Sala Consilina e Sapri consentendoci di raggiungere uno degli obiettivi principali dell’Istituto, ovvero essere, quanto più possibile vicino e prossimo ai cittadini, soprattutto a quelli in una particolare condizione di fragilità quali sono coloro che intraprendono un percorso di accertamento di una disabilità o invalidità”  ha dichiarato il Direttore Provinciale Inps Salerno, Giovanna Baldi

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ospedale di Eboli

Allarme sanità al DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide: la Uil denuncia il vuoto direzionale

La Uil segnala gravi carenze al DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide per l'assenza del direttore…

Alfonso della Porta

“Tanto tuonò che piovve”: AOU Salerno sospende le assunzioni a tempo determinato di infermieri

Dopo l’avvio di una procedura per coprire la carenza di organico infermieristico,…

Piaggine, rubato cancello

Piaggine, rubato il cancello dell’area vicino alla cascata e al fiume. L’indignazione del sindaco: “Vergognoso”

Il cancello serviva ad evitare che le persone si avvicinassero pericolosamente all’area

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.