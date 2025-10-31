Riaperta la via dei mulini a Perdifumo: un passo per il trekking e il turismo sostenibile

«Un passo concreto nel percorso di valorizzazione e tutela del nostro patrimonio territoriale»

A cura di Redazione Infocilento
La via dei mulini

Importante notizia per gli amanti della natura e della storia locale nel Comune di Perdifumo. È stata annunciatal’avvenuta riapertura di una storica via rurale, che conduce direttamente agli affascinanti ruderi degli antichi mulini ad acqua, grazie al lavoro degli operai della Comunità Montana Alento Monte Stella.

L’intervento è stato comunicato dal consigliere comunale e delegato all’Ente montano, Andrea Russo, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, inquadrandolo in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio.

Accessibilità ritrovata per la comunità e i visitatori

La riapertura di questo percorso rappresenta un “ulteriore significativo risultato” per l’amministrazione, spiega Russo. L’obiettivo primario è stato quello di ripristinare l’accessibilità a un luogo di grande valore storico e paesaggistico, che era stato progressivamente compromesso.

L’intervento, in continuità con i precedenti lavori sul territorio, non solo restituisce ai residenti un pezzo di storia locale, ma apre anche “nuove prospettive per il trekking” e per l’intera filiera turistica.

Leggi anche:

Trentova: escursione da sogno con il CAI in un paradiso da proteggere

Promozione del turismo lento e sostenibile

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel trend del turismo lento, focalizzato sull’esplorazione autentica dei borghi e delle aree interne. Con la via dei mulini di nuovo percorribile, Perdifumo può ora arricchire la sua offerta per i visitatori, proponendo un itinerario immerso nella natura che unisce attività fisica, storia rurale e bellezza paesaggistica.

Russo ha definito l’operazione un “passo concreto nel percorso di valorizzazione e tutela del nostro patrimonio territoriale“, ribadendo l’impegno a proseguire su questa strada con la formula “Avanti così, passo dopo passo”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79