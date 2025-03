Trentova: escursione da sogno con il CAI in un paradiso da proteggere

Domenica 9 marzo, la baia di Trentova ha ospitato un’indimenticabile escursione organizzata dal CAI di Salerno e dalla sottosezione CAI Bulgheria. Circa 70 appassionati di trekking, di diverse età, hanno avuto l’opportunità di immergersi nella bellezza di questo angolo di paradiso, percorrendo sentieri suggestivi e ammirando panorami mozzafiato.

Un percorso tra natura e storia

Il percorso, lungo circa 13 chilometri, ha condotto i partecipanti attraverso il Villaggio S. Giovanni, fino alla spiaggia del Lago di Castellabate. Al ritorno, il gruppo ha costeggiato il mare, godendo di affacci spettacolari sulle calette nascoste. L’atmosfera era di pura gioia, con i trekkisti che si sono lasciati incantare dalla bellezza del paesaggio.

L’impegno delle istituzioni e delle associazioni

Prima della partenza, i partecipanti hanno ricevuto i saluti dell’assessore al Turismo, Roberto Apicella, e del sindaco Mutalipassi, che hanno espresso il loro impegno nel migliorare l’accoglienza turistica. Giuseppe Sorrentino, reggente della sottosezione Bulgheria, ha condiviso il suo sogno di realizzare un percorso costiero che colleghi Agropoli al basso Cilento, trovando immediato sostegno da parte degli amministratori.

Un turismo sostenibile per il futuro

La socia CAI, Franca Calenda, ha sottolineato l’importanza di promuovere un turismo “lento” e rispettoso dell’ambiente, per preservare le bellezze naturali di Trentova per le generazioni future. Un appello condiviso da Legambiente, con il suo presidente Mario Salsano, che ha evidenziato la necessità di una sinergia tra le diverse organizzazioni del territorio per un progetto di valorizzazione sostenibile.

Un’esperienza rigenerante

Al termine dell’escursione, i partecipanti, stanchi ma felici, hanno definito l’esperienza “paradisiaca”, sottolineando come queste attività all’aria aperta siano un’impareggiabile “ricarica” per affrontare la routine quotidiana. Un invito a credere nelle potenzialità del territorio e a impegnarsi per valorizzarle.