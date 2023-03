Quindici musei in rete: nasce “Salerno Musei”

Un nuovo protocollo d’intesa è stato firmato oggi a Salerno presso il Palazzo di Città per la costituzione della rete dei musei denominata “Salerno Musei”. La rete prevede la partecipazione di quindici istituti museali del territorio, che lavoreranno insieme per promuovere la cultura e valorizzare il patrimonio artistico e storico della città.

Il protocollo d’intesa

Tra i punti del protocollo d’intesa, si prevede la promozione di progetti culturali integrati, la conservazione, la ricerca e la fruizione del patrimonio artistico, l’incremento dell’accessibilità alle collezioni per diverse tipologie di pubblico, la realizzazione di strategie e servizi educativi congiunti e la promozione integrata e sistematica dei musei.

La mission

Il Presidente Franco Alfieri ha dichiarato che la Provincia di Salerno parteciperà con quattro dei propri musei provinciali, ovvero l’Area Archeologica di Fratte, il Castello di Arechi, la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico Provinciale di Salerno.

L’obiettivo della rete museale è di muoversi in sinergia fra enti, collaborando con la Direzione regionale Musei Campania, il Comune di Salerno, l’Arcidiocesi di Salerno, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e numerose altre istituzioni, scuole, associazioni e soggetti pubblici e privati.

I prossimi appuntamenti

La presentazione della mappa “Salerno Musei” rappresenta il primo strumento di promozione della rete, mentre il prossimo appuntamento con la rete cittadina è fissato per il 18 maggio 2023, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, che avrà come tema “Musei, Sostenibilità e Benessere”.