Riapre al pubblico il Museo Provinciale di Salerno

Il prossimo 10 settembre alle ore 10, riapre al pubblico il Museo archeologico provinciale di Salerno. All’inaugurazione parteciperanno autorità provinciali e comunali.

Il Museo Provinciale di Salerno

Il Museo Provinciale di Salerno è una struttura molto prestigiosa sia come contenitore, quindi dal punto di vista storico e architettonico, sia per i reperti di enorme pregio che contiene e che raccontano la storia del territorio, dalla preistoria alla tarda età imperiale romana. Tra i reperti in mostra la celebre testa di Apollo cantata da Giuseppe Ungaretti e diventata di fatto il simbolo dei musei provinciali.

La struttura era chiusa dal dicembre 2019 a causa dei danni e infiltrazioni che violenti nubifragi avevano provocato al tetto, sottotetto e alla pavimentazione.

Il commento

«Ci volevano più di 150 mila euro che non avevamo, ma in sinergia con il settore Patrimonio diretto da Angelo Michele Lizio, siamo riusciti a realizzare gli interventi urgenti necessari per rendere il Museo nuovamente accessibile e fruibile al pubblico. Abbiamo quindi provveduto all’impermeabilizzazione della copertura, alla sostituzione di elementi della controsoffittatura e dei pannelli traslucidi del velario», ha detto il presidente Strianese.

«Abbiamo tutti unito i nostri sforzi in un grande lavoro di squadra – ha concluso il presidente della Provincia- che ci permette di essere veramente a servizio dei nostri cittadini. Ci piace portare a buon fine gli impegni presi pubblicamente e vi aspettiamo, quindi, sabato 10 settembre alle ore 10.00 in via San Benedetto».