Quattro tartarughe tornano in libertà nel mare di Palinuro

Quattro tartarughe marine Caretta Caretta, curate per ami e deperimento, tornano in libertà grazie alla Guardia Costiera e alla Stazione Anton Dohrn

A cura di Redazione Infocilento

Nella giornata odierna, 15 ottobre 2025, si è conclusa con successo un’operazione di rilascio in mare di quattro esemplari di tartaruga marina della specie Caretta Caretta. L’evento, avvenuto nelle acque antistanti Capo Palinuro, è stato coordinato dalla Guardia Costiera locale e ha visto la partecipazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – Turtle Point sezione di Portici.

L’operazione è stata definita di carattere straordinario sia per il numero che per la stazza degli animali coinvolti. Per il rilascio sono stati impiegati i battelli pneumatici B148 e B91, oltre alla Motovedetta CP556 della Guardia Costiera.

Caratteristiche e condizioni degli esemplari

Gli esemplari restituiti al loro habitat naturale presentavano un peso notevole: 50, 25, 20 e 18 chilogrammi. In termini di composizione, il gruppo era formato da tre esemplari allo stato giovanile e una femmina adulta.

Le tartarughe erano giunte al Turtle Point di Portici in seguito a diverse problematiche. L’esemplare adulto era affetto da un grave deperimento organico, mentre i restanti esemplari avevano necessitato di cure a causa dell’ingestione di ami. Dopo essere stati recuperati in mare nei mesi precedenti, nelle acque delle Isole Eolie e lungo le coste Campane, gli animali sono stati sottoposti a un periodo di cure e riabilitazione che ha portato al loro completo recupero delle condizioni di salute.

Sinergia per la tutela marina

Il successo di questo rilascio rappresenta un risultato tangibile dell’efficace collaborazione tra gli enti preposti alla tutela dell’ambiente marino. La sinergia tra la Guardia Costiera e realtà impegnate nella salvaguardia delle specie protette e gli Enti di ricerca, come la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, si conferma cruciale.

L’iniziativa sottolinea l’importanza dell’impegno congiunto per la tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia di specie a rischio come la Caretta Caretta, contribuendo attivamente alla conservazione della biodiversità nelle acque territoriali.

