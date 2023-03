Provocò incidente sulla Cilentana e si diede alla fuga: individuato l’automobilista

Le forze dell’ordine sarebbero riuscite ad individuare il conducente del Suv pirata, targa tedesca che, la sera dell’11 gennaio dello scorso anno, tagliò la strada ad un’autovettura guidata da un uomo residente a Futani. L’episodio si registrò sulla Cilentana, all’altezza dello svincolo di Vallo Scalo.

Le indagini delle forze dell’ordine

All’individuazione del responsabile si è giunti grazie all’operato della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Cilento, nonché grazie agli spunti investigativi e alle indagini difensive svolte dai legali del giovane danneggiato, Avv.ti Dario Trivelli e Vincenzo Speranza.

L’incidente

Aseguito del sinistro provocato dal conducente datosi alla fuga, l’autovettura del giovane di Futani andò completamente distrutta e lo stesso malcapitato subì lesioni fisiche.

Per effetto dell’individuazione del responsabile, il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha disposto la citazione dello stesso a giudizio per i reati di lesioni personali colpose e per non essersi fermato a prestare i soccorsi e ad accertarsi delle condizioni del ferito dopo il sinistro.