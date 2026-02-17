Promozione: domani turno infrasettimanale per l’Agropoli

Dopo la vittoria importante di Gragnano, l’Agropoli non ha tempo di rifiatare: al “Guariglia” arriverà domani il Centro Storico Salerno ed è obbligatorio centrare un altro successo per continuare la corsa al primato.

Partita complicata

La partita non sarà affatto facile: i granata sono una squadra giovane in un buon momento di forma, specialmente da quando si è dimesso l’allenatore Bucciarelli ed è arrivato Ciro De Cesare, di fatto ha perso solo una delle cinque partite disputate con il tecnico ex Agropoli in panchina. Il Centro Storico Salerno è in lotta per non retrocedere e questo rende la partita ancor più ostica e complessa per l’Agropoli, la quale deve vincere e sperare in buone notizie dalle altre sfide in contemporanea, su tutte il big match di giornata tra Città di Pontecagnano e Atletico Pagani.

I delfini dovranno ancora fare a meno di Capozzoli, fermo ai box per un problema all’adduttore ma ritrova Itri e soprattutto il capitano Gianmarco Tedesco, che aveva saltato la gara di sabato per squalifica. Ai microfoni di InfoCilento, a presentare la partita, l’allenatore dell’Agropoli Carmine Turco.

Le parole di mister Turco

La squadra sta bene ed è consapevole della propria forza. Abbiamo bisogno di cogliere i tre punti, non possiamo permetterci altri intoppi. Il Centro Storico ci renderà la vita difficile attraverso densità e pressione, nell’ultima partita di domenica ho visto una squadra giovane e in buona condizione. Dobbiamo essere bravi a muovere palla e cercare di sfruttare ogni minima occasione: dobbiamo essere concreti e cogliere a tutti i costi i tre punti.”

Diretta su InfoCilento

L’ appuntamento con Agropoli-Centro Storico Salerno è fissato a domani pomeriggio alle ore 15 su tutti i canali InfoCilento.