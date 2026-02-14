Promozione: l’Agropoli vince in trasferta a Gragnano

L’Agropoli batte il Città di Gragnano e torna a vincere dopo il pari casalingo con il Pagani, trovando la seconda vittoria consecutiva in trasferta: i delfini trovano per strada tre punti fondamentali grazie al rigore vincente di Costantino, che trova il primo gol in maglia biancoazzurra.

La cronaca

È sin da subito una partita ardua e intensa sotto la pioggia battente del “San Michele”. I primi squilli del match arrivano intorno al 20′ con De Luise il quale, dopo la sponda di Caruso, prova un collo esterno potente che termina alto. Pochi attimi dopo risponde il Gragnano che passa virtualmente in vantaggio con un pallonetto morbido di Musto, frenato però dalla segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente, si resta 0-0.

Nel finale di primo tempo Costantino fa valere la sua tecnica ed esperienza, si inserisce in area di rigore e conquista un vitale penalty dopo aver dribblato Rocchino, che lo stende irregolarmente. È proprio Costantino a prendersi la responsabilità del rigore conquistato e poi trasformato: calcia forte sulla destra, spiazza Russo e porta l’Agropoli in vantaggio.

Il Gragnano prova allo scadere del primo tempo a trovare il gol del pari con una conclusione violenta ancora di Musto che sfiora il pari e va sul fondo.

Il secondo tempo

All’inizio del secondo tempo rischia subito di mettersi in salita per i delfini: Cosenza, esterno del Gragnano, viene messo giù da Corvino con un intervento ai limiti del regolamento, ma non secondo il direttore di gara che indica semplice rimessa dal fondo, nonostante le proteste dei padroni di casa e di tutto il “San Michele”.

I padroni di casa attaccano più in organico a caccia dell’1-1, ma la frustrazione e la rabbia agonistica giocano un brutto scherzo ai gialloblu, i quali perdono per espulsione diretta il numero 9 Cassitto dopo una gomitata su Caruso a palla lontana, segnalata dall’assistente.

Da Cassitto partivano tutte le pericolose azioni del Gragnano, che però non molla e continua a far soffrire l’Agropoli: l’occasione più nitida capita ancora sul piede destro di Musto che calcia alto da posizione defilata in area di rigore.

Al tramonto della partita il Gragnano si ritrova addirittura in nove complice un’altra espulsione: Rocchino si rivolge qualche parola di troppo al direttore di gara, che lo manda sotto la doccia con qualche minuto di anticipo. Un gran secondo tempo del Gragnano non basta: l’Agropoli resiste e porta a casa tre punti pesantissimi.

La classifica

Vincono tutte le squadre dell’alta classifica del girone D, in attesa del Città di Pontecagnano impegnato domani a Casola contro lo Juventude Stabia: in caso la squadra di Spirineo non dovesse fare risultato, l’Agropoli ritroverebbe il terzo posto, altrimenti rimarrà tutto invariato nell’avvincente e bellissima corsa all’Eccellenza.

Prossimo turno

La Promozione tornerà in campo già il prossimo mercoledì per il turno infrasettimanale, che vedrà l’Agropoli fronteggiare il Centro Storico Salerno allo stadio “Guariglia”.