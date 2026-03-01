Prima categoria: settima giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Nella settima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Club Serre a Bellizzi e mantiene la vetta. Vincono anche il Quadrivio con una goleada sul Calcio Campagna e la Pixous di misura sull’Akropolis. Nella sfida salvezza tra Sapri Soccer School Cilento e Faraone vincono gli ospiti per 2 a 0.
Risultati
Quadrivio – Calcio Campagna 8-0
Real Bellizzi – Club Serre Calcio 1-3
Real Carilla – SV Atletico Agropoli 0-1
Akropolis – Pixous 0-1
Montecorice United – Atletico Bellizzi 3-0
Sapri Soccer School Cilento – Faraone 0 – 2
Sporting Club Palomonte – Atletico Pisciotta 4-2
Classifica
Club Serre Calcio 45
Quadrivio 44
Sporting Club Palomonte 42
Pixous 34
Atletico Pisciotta 33
Montecorice United 32
SV Atletico Agropoli 32
Real Carilla 30
Atletico Bellizzi 23
Real Bellizzi 23
Calcio Campagna 20
Akropolis 13
Faraone 10
Sapri Soccer School Cilento 6