Prima categoria: settima giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Vince il Club Serre a Bellizzi e mantiene la vetta. Vincono anche il Quadrivio con una goleada sul Calcio Campagna e la Pixous di misura sull'Akropolis. Nella sfida salvezza tra Sapri Soccer School Cilento e Faraone vincono gli ospiti per 2 a 0.

Antonio Pagano

Nella settima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Club Serre a Bellizzi e mantiene la vetta. Vincono anche il Quadrivio con una goleada sul Calcio Campagna e la Pixous di misura sull’Akropolis. Nella sfida salvezza tra Sapri Soccer School Cilento e Faraone vincono gli ospiti per 2 a 0.

Risultati

Quadrivio – Calcio Campagna 8-0

Real Bellizzi – Club Serre Calcio 1-3

Real Carilla – SV Atletico Agropoli 0-1

Akropolis – Pixous 0-1

Montecorice United – Atletico Bellizzi 3-0

Sapri Soccer School Cilento – Faraone 0 – 2

Sporting Club Palomonte – Atletico Pisciotta 4-2

Classifica

Club Serre Calcio 45

Quadrivio 44

Sporting Club Palomonte 42

Pixous 34

Atletico Pisciotta 33

Montecorice United 32

SV Atletico Agropoli 32

Real Carilla 30

Atletico Bellizzi 23

Real Bellizzi 23

Calcio Campagna 20

Akropolis 13

Faraone 10

Sapri Soccer School Cilento 6

